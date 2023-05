Die Stadt Bad Brückenau und der Fränkische Sängerbund führen zum 32. Mal den Valentin-Becker-Chorkompositionswettbewerb durch. Die prämierten Werke werden am Samstag, 13. Mai, im Großen Kursaal des Staatsbades uraufgeführt.

Wie aus einer Pressemitteilung der Tourist-Information hervorgeht, findet der Wettbewerb für Chormusik alle drei Jahre statt. Eingesandt werden konnten neue A-cappella-Werke oder Werke mit bis zu drei Instrumenten für alle Chorgattungen. Die Werke sollten einen mittleren Schwierigkeitsgrad nicht übersteigen und für ambitionierte Laienchöre singbar sein. Bereits seit 70 Jahren vergibt die Stadt Bad Brückenau diesen Preis. Namensgeber ist der Würzburger Komponist Valentin Eduard Becker (1814 – 1890). Er hat als Verfasser von weit über 500 Chorwerken die fränkische und deutsche Chorlandschaft seiner Zeit maßgeblich geprägt.

Seine Enkelin Greta Oechsner konnte Anfang der 1950er Jahre die Stadt Bad Brückenau für die Durchführung eines Wettbewerbs gewinnen, der Beckers Schaffen würdigen und neue Chorkompositionen fördern sollte. Seitdem bereichert der Preis den Kulturkalender der Stadt und wird in enger Zusammenarbeit mit dem Fränkischen Sängerbund und mit finanzieller Unterstützung durch den Bezirk Unterfranken und den Landkreis Bad Kissingen verliehen.

Die Jury umfasste wie 2019 sechs Mitglieder. Erstmals waren zwei weibliche Mitglieder sowie ein Musikredakteur des Bayerischen Rundfunks in dem Gremium vertreten. Die unterschiedlichen Expertisen der Fachjuroren haben sich auf sehr vorteilhafte und kollegiale Weise ergänzt. Begleitet wurde die Jury von den Organisatoren Rolf Schlegelmilch und Jan Marberg, die die Juryarbeit unterstützt und die Sitzungen vorbereitet sowie die Anonymisierung der Werke und die Unparteilichkeit sichergestellt haben.

In der Wettbewerbsausschreibung wurde ein Preisgeld von insgesamt 6000 Euro ausgelobt, so dass in den vier Kategorien jeweils ein Preis von 1500 Euro zur Disposition stand, der auch geteilt werden konnte.

Unterschiedliche Stilrichtungen

„Aufgrund der sehr unterschiedlichen Stilrichtungen, der sehr vielfältigen, oft innovativen kompositorischen Umsetzungen und der ansprechend vertonten Texte können wir uns auf eine Uraufführung freuen, die einen Leckerbissen für Freunde der Chormusik darstellen wird“, schreibt Rolf Schlegelmilch.

Die Preisträger sind: In der Kategorie 1 – Originalkomposition: Drei tierische Songs von Patrick Bach aus Helmstadt-Bergen und „Nicht müde werden“ von Albrecht Haaf aus Müllheim. In der Kategorie 2 – Bearbeitung oder Arrangement eines Volksliedes oder Songs: Kirya Yefefiya von Ohad Stolarz aus Berlin sowie das Edvard-Grieg-Lieder von Sylke Zimpel aus Dresden. In der Kategorie 3 – Kinderchorkomposition: Ein Zungenbrecher-Medley von Jens Klimek aus Wernigerode und „Vom Riesen Timpetu“ von Prof. Kai Koch aus Ludwigshafen. In der Kategorie 4 – Sonderpreis: „may-be-peace“ von Elisabeth Fußeder aus Freiburg im Breisgau. red