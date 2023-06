Den mit insgesamt 150.000 Euro dotierten „Förderpreis der Kulturstiftung des Bezirks Unterfranken zur Erhaltung historischer Bausubstanz“ hat Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel am 22. Juni in der Schweinfurter Salvatorkirche an die Eigentümer der in diesem Jahr ausgezeichneten sechs Gebäude überreicht, heißt es in einer Pressemitteilung des Bezirks Unterfranken.

Den Preis teilen sich der Markt Mömbris für die Sanierung des Hermann Dümig Hauses in Mömbris (Landkreis Aschaffenburg), Simone und Dr. Raymund Müller für die Renovierung des ehemaligen Sole-Reservoirs in Bad Kissingen , Heidi und Thomas Stintzing für ihre Investitionen in ein denkmalgeschütztes Wohnhaus in Obernbreit (Landkreis Kitzingen), Birgitta Böhme und Bernard Esposito für die Instandsetzung des Fronhofer Schlösschens in Burgsinn (Landkreis Main-Spessart), Linda und Felix Bendikowski für die Renovierung eines Wohngebäudes in Eibelstadt (Landkreis Würzburg) sowie Philomena und Peter Müller für die Sanierung eines Bürgerhauses in Schweinfurt ( Stadt Schweinfurt ).

Wichtiger Bestandteil

Eng mit der Erfolgs-Geschichte Bad Kissingens (Landkreis Bad Kissingen ) als Kurort verbunden sei das ehemalige Sole-Reservoir, in dem das in den Salinen gewonnene salzhaltige Wasser gesammelt wurde. Von hier aus wurde die Sole in Bottichen in die einzelnen Kurhäuser gebracht. Das von Salineninspektor Joseph Knopp entworfene Sole-Reservoir sei ein wichtiger Bestandteil der damaligen Kuranlage gewesen, so Dotzel. Der langgezogene Satteldachbau in Holzbauweise mit gemauerten Giebelseiten habe jedoch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts seine Bedeutung verloren.

Die heutigen Eigentümer, die die Anlage 2018 vom Freistaat gekauft haben, hätten das denkmalgeschützte Gebäude „mit viel Liebe und Kreativität“ saniert und nutzten es als Wohnung. Dabei hätten sie den historischen Charakter ganz wunderbar erhalten. red