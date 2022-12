Seit Kurzem ist Angelina Fehler für die praktische Ausbildung der 20 angehenden Medizinischen Fachangestellten (MFA) an den Standorten Bad Kissingen und Bad Bocklet an den Hescuro Kliniken zuständig. Die 23-Jährige hat im September erfolgreich die Weiterbildung zur Praxisanleiterin abgeschlossen, wie Hescuro in einer Pressemitteilung schreibt. Vorstand Alexander Zugsbradl gratuliert nun mit einem Blumenstrauß. Schließlich ist die junge Frau die erste Praxisanleiterin des Unternehmens.

Die Idee dazu hatte Pflegedienstleiterin Jessica Walter , die dringend Unterstützung bei der praktischen Ausbildung der MFA-Azubis brauchte. Doch bevor Angelina Fehler den Schritt zu der zehnmonatigen Weiterbildung wagte, ließ sie sich erst einmal zur Ausbildungsmentorin fortbilden. „Das war so eine Art Grundkurs für mich.“ Anschließend wurden ihr viele neue Aufgaben übertragen und mit der Zeit traute sie sich zu, mehr Verantwortung zu übernehmen.

„Der Beruf der MFA wird total unterschätzt“, ist die junge Frau überzeugt und fügt hinzu: „Früher wurde er als Arzthelferin bezeichnet, heute kombiniert er kaufmännisches, medizinisches und pflegerisches Wissen und Können und ähnelt dem der Krankenschwester.“ Entsprechend herausfordernd war auch die Ausbildung zur Praxisanleiterin.

Doch Angelina Fehler hat sie gemeistert und ist bereits dabei, erstes Wissen zu vermitteln. So hat sie mit den MFA-Azubis im Abschlussjahr schon erste Prüfungsvorbereitungen erledigt. Schließlich weiß sie, wie wichtig diese sind. „Und, es gibt viel Förderbedarf.“ Nicht zuletzt wegen Corona.

Angelina Fehler ist selbst ausgebildete MFA. Den Beruf hat die aus Stadtlauringen stammende in einer HNO-Praxis in Schweinfurt erlernt. „Ich wollte danach etwas Neues ausprobieren. Außerdem hatte mich schon während der Ausbildung der Klinik-Bereich interessiert“, begründet die frisch gebackene Praxisanleiterin, weshalb sie nach der Ausbildung in die Sparte der Reha-Kliniken wechselte. Und dass es ausgerechnet die Hescuro Kliniken wurden, liegt an ihrem Vater. „Er war hier in Bad Bocklet zur Reha“, verrät sie. Ihren Wechsel hat Angelina Fehler nicht bereut. Im Gegenteil, meint sie und lacht. „Ich merke jetzt schon, dass mir die neue Aufgabe als Praxisanleiterin Spaß macht.“

Die Kliniken Bad Bocklet AG betreibt als Unternehmensgruppe mit der Dachmarke Hescuro Kliniken staatlich anerkannte private Rehakliniken an den Standorten Bad Bocklet und Bad Kissingen. Patienten aller Rentenversicherungsträger und Krankenkassen werden in beiden Häusern behandelt. Die Schwerpunkte der Anschlussheilbehandlungen , Heilverfahren und präventiven Gesundheitsleistungen in Bad Bocklet liegen in den Bereichen Innere Medizin/Onkologie, Urologie, Geriatrie, Orthopädie und Psychosomatik. red