Der 1. Zug der 1. Einsatzhundertschaft der Bundespolizeiabteilung Hünfeld kam im Rahmen einer Fortbildung nach Hammelburg . Die Einsatzkräfte besuchten die Werkstatt der Lebenshilfe Schweinfurt in Hammelburg . Diese bietet den dort tätigen Menschen mit Behinderung die berufliche Bildung in verschiedenen Bereichen an.

Nach einer Führung durch alle Bereiche der Einrichtung wurden die Teilnehmer in die verschiedenen Gruppen integriert und arbeiteten gemeinsam mit den Menschen mit Behinderung . Schnell wurde festgestellt, dass die Fertigung der hochwertigen Produkte enorme Konzentrationsfähigkeit und handwerkliches Geschick erfordert. In der Werkstatt werden unter anderem Pedale für schwere Baumaschinen wie Bagger , Kugellager, Kabelstränge und Seifenspender hergestellt. Die Arbeiten werden selbstständig von den Menschen mit Behinderung wahrgenommen.

Zwei Beamte waren daneben Teil der sogenannten „Förderstätte“. Die Menschen dort haben einen erhöhten Pflegebedarf und können einer Beschäftigung in der Werkstatt (noch) nicht nachgehen. Im Vordergrund steht hier die Pflege sowie der Erhalt und die Förderung der Motorik.

Ein weiterer Teil der Inklusion an diesem Tag war das gemeinsame Mittagessen, währenddessen viele persönliche Gespräche stattfinden konnten. Am Nachmittag waren dann die Polizistinnen und Polizisten für das Programm verantwortlich. Im Innenhof konnten sowohl die Mitarbeitenden als auch das Personal der Lebenshilfeeinrichtung nach einem gemeinsamen sportlichen Aufwärmprogramm an verschiedenen Stationen einen Einblick in die Tätigkeiten der Bundespolizei gewinnen. Das Feedback der Fortbildung fiel beiderseits durchweg positiv aus.

Der Werkstattleiter der Lebenshilfe Hammelburg , Thomas Porkristl, bedankte sich für den Besuch und die Gestaltung des Nachmittags. Die Beamtinnen und Beamten zeigten sich über die Motivation, Dankbarkeit und Leistungsfähigkeit der Menschen mit Behinderung beeindruckt.

„Wir waren sofort Teil der Gruppe, als wären wir schon seit Jahren in der Werkstatt . Es herrschte eine Offenheit und Herzlichkeit, wie ich sie selten erlebt habe“, so Jan Luca Hahner. Beide Seiten nahmen sich vor, eine ähnliche Veranstaltung, diesmal dann bei der Bundespolizei in Hünfeld, zu wiederholen.

Bei der Fortbildung der Einsatzeinheit der Bundespolizei stand die Förderung der sozialen Kompetenz durch Sammeln von Eindrücken und Erfahrungen aus dem Arbeitsbereich der sozialen Einrichtung im Vordergrund. Zudem sollte durch die aktive Teilnahme und Mitarbeit eine Stärkung des allgemeinen Verantwortungsbewusstseins mit Blick auf gesellschaftliche Problemfelder außerhalb des Polizeialltages erfolgen. red