Beamte der Polizeiinspektion Hammelburg stellten am Donnerstagmorgen bei Euerdorf im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einem Autofahrer eindeutige Auffälligkeiten fest, die auf einen vorausgegangenen Konsum von Betäubungsmitteln hinwiesen, wie es im Polizeibericht heißt. Bei einer weiteren Kontrolle eines Pkw-Fahrers auf der Staatsstraße 2790 bei Hammelburg, stellte sich gegen 20 Uhr heraus, dass dieser nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Weiterhin ergaben sich hier ebenfalls Verdachtsmomente auf einen vorausgegangenen Drogenkonsum. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Zum sicheren Tatnachweis mussten sich beide Verkehrsteilnehmer einer Blutentnahme unterziehen. Die Weiterfahrt wurde in beiden Fällen nicht mehr gestattet. Am Abend wurde die Polizei über einen Streit zwischen einem Mann und einer Frau informiert, welcher aufgrund des alkoholisierten Zustandes des Mannes verbal eskalierte. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich dieser, trotz erheblichen Alkoholgenusses, ans Steuer seines Pkw gesetzt hatte und mit diesem zuvor unterwegs gewesen war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte den Anfangsverdacht einer Trunkenheitsfahrt. Es folgte auch hier eine Blutentnahme, berichtet die Polizei . pol