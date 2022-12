Die Ortsbäuerinnen des Bayerischen Bauernverbandes , Kreisverband Bad Kissingen, verkauften selbstgebackene Plätzchen für den guten Zweck. Die Aktion fand nach zwei Jahren Coronapause wieder in den Arkaden der Wandelhalle am Sonntag in Bad Kissingen statt. Der Erlös von 636,50 Euro kommt in diesem Jahr der Lebenshilfe-Werkstatt für Menschen mit Behinderung in Hammelburg zugute.

Alle sieben Mitglieder der Kreisvorstandschaft der Landfrauengruppe Kreisverband Bad Kissingen verkauften innerhalb von zwei Stunden alle selbstgebackenen Plätzchen.

170 Päckchen gefüllt

Es wurden insgesamt circa 170 Packungen, gefüllt mit unterschiedlichsten Backwaren, verkauft. Der Andrang war groß. Fast alle der 100 Verbandsmitglieder beteiligten sich mit viel Herzblut und Engagement an der großen Backaktion.

Kreisbäuerin Edeltraud Häusler, die stellvertretende Kreisbäuerin Helene Greubel sowie deren Vorstandschaftskollegin Kerstin Neder übergaben die Geldspende an den Werkstattleiter, Thomas Porkristl und an den Werkstattratsvorsitzenden Marcel Schärpf der Lebenshilfe Werkstatt Hammelburg . Mit der Spende sollen Sitzbänke in der Einrichtung, im Bereich der frisch gepflanzten Linde, finanziert werden. Bei einem Rundgang durch die Werkstatt bedankte sich der Werkstattrat der Menschen mit Behinderung mit einem Herz aus Holz bei den Spenderinnen. red