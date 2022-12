Die neue Außenanlage des Dorfgemeinschaftshauses in Nickersfelden erhielt nun ihren offiziellen Segen . Sie wurde zu einem „Piratenparadies“ umgestaltet. „Kinder haben einen besonderen Stellenwert, daher ist es toll, den Fokus auf sie zu richten“, freut sich der evangelische Pfarrer über die neue Außenanlage laut Pressemitteilung des Marktes Bad Bocklet. „Diese Außenanlage soll unter dem Segen Gottes stehen. Möge sie ein Ort der Erholung und Freude sowie der Gemeinschaft sein und Kinder vor Verletzungen bewahren.“

„Wir freuen uns, nach dem Ritterparadies in Großenbrach nun das Piratenparadies in Nickersfelden eröffnen zu können“, zeigt sich 1. Bürgermeister Andreas Sandwall von der neuen Außenanlage in Nickersfelden begeistert. „Vielen Dank an das Planungsbüro Miriam Glanz aus Hohenroth für die Gestaltung des Piraten-Paradieses und an die Firma Johannes Burger Bau GmbH aus Steinach, die den Bau der Außenanlage umgesetzt hat. Auch ein großes Dankeschön an die Bürger von Nickersfelden , die einen nicht unwesentlichen Anteil der Arbeiten in Eigenleistung eingebracht haben und an unseren Bauhof, der ebenfalls tatkräftig unterstützte“, bedankt sich Sandwall bei allen Beteiligten.

Die Maßnahme wird vom Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) Unterfranken gefördert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf circa 225.000 Euro, sodass ein ungefährer Eigenanteil von 85.500 Euro für den Markt Bad Bocklet entsteht. red