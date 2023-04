Pflegebedürftige Menschen sind häufig eingeschränkt in ihrer Bewegung. Je nach Ausmaß dieser Bewegungseinschränkung stellt das eine Herausforderung sowohl für Pflegende als auch für Pflegebedürftige dar. Durch das Konzept der Bewegungsförderung durch Kinästhetik können Pflegende und Pflegebedürftige unterstützt und entlastet werden. Deshalb bietet das Pflegenetzwerk des Landkreises Bad Kissingen „KompetenzNetzwerk Demenz & Pflege“ einen Vortrag zum Thema Kinästhetik an und bietet damit gleichzeitig wieder Gelegenheit zu gegenseitigem Austausch über den Pflegealltag zuhause. Der Vortrag findet statt am Dienstag, 18. April, 14 Uhr, im Konferenzraum des ZTM (Zentrum für Telemedizin) im neuen Landratsamt-Gebäude am Berliner Platz, Münchner Straße 5. Referentin ist Kinästhetik-Trainerin Solveig Solf.

Mit Hilfe der Kinästhetik sollen Bewegungen besonders wahrgenommen werden. Ziel ist eine Verbesserung der Bewegungsfreiheit und Selbstständigkeit. Im Anschluss an den Vortrag wird es Gelegenheit für Fragen geben. Anmeldung bei Katja Kippes per E-Mail: katja.kippes@kg.de oder unter Tel.: 0971/801 5151. red