Im Alter von 94 Jahren ist am Freitag, 23. Dezember, Pfarrer i. R. Anton Englert, langjähriger Pfarrer von Schweinfurt-St. Josef in Bad Kissingen gestorben.

Englert wurde 1928 in Wülfershausen (Landkreis Schweinfurt) geboren. Am 21. Juli 1957 empfing er in Würzburg die Priesterweihe. Danach war er als Kaplan in Mömbris, Lohr am Main, Volkach und Schweinfurt-St. Josef eingesetzt. 1962 wurde Englert Pfarrer von Hesselbach. 1965 wechselte er nach Ebertshausen. 1968 übernahm er die Pfarrei Kitzingen-Sankt Johannes. Von 1969 bis 1984 war er zudem Dekan des Dekanats Kitzingen. 1984 wechselte Englert als Pfarrer nach Schweinfurt-Sankt Josef. Von 1985 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1996 hatte er zudem das Amt des Prokurators des Dekanats Schweinfurt-Stadt inne.

Ruhestand in Hammelburg

Seinen Ruhestand verbrachte Englert in Hammelburg . Dort half er zunächst in der Pfarrei St. Johannes mit. 1998 bekam er einen Seelsorgeauftrag für Burghausen (Schweinfurt-Nord). Ab 2012 hatte er diesen für die Pfarreiengemeinschaft „Maria Hilf, Wasserlosen“. Das Requiem mit anschließender Beisetzung findet am Freitag, 30. Dezember, um 13 Uhr in Wülfershausen statt. pow