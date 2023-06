Über viele Jahre hat Peter Hartmann in Maria Bildhausen bei den Gottesdiensten die Orgel, aber auch in der Corona-Pandemie und bei Gottesdiensten in den Gruppen das tragbare Keyboard gespielt. Nun verlässt er die Orgelbank und geht nach 34 Jahren in den Ruhestand.

Peter Hartmann gehörte dem Psychologischen Fachdienst an. Mit einem festlichen Gottesdienst in der Kirche von Maria Bildhausen verabschiedeten ihn zahlreiche Heimbewohner sowie Kolleginnen und Kollegen. Der Tag stand unter dem Thema „Du bist ein Segen“.

Gemeindereferentin Maria Krines vom Religionspädagogischer Fachdienst, die die Wortgottesfeier leitete, beschrieb den scheidenden Organisten und Kollegen als einen großen Segen, den viele in Maria Bildhausen sicherlich sehr vermissen werden. „Aber nun freuen wir uns erst mal, dass du mit uns feierst und hoffen sehr, dass du uns in den nächsten Jahren immer wieder besuchen kommst.“ Natürlich wurde auch das Pfingstfest und damit die Sendung des Heiligen Geistes mit in die Wortgottesfeier hineingenommen.

Peter Hartmann ließ es sich an diesem Tag nicht nehmen, selbst die Orgel zu spielen. Dabei war vor allem sein selbstkomponierter Titel „Gloria“ ein besonderer Ohrenschmaus. Gemeinsam mit einer Mitarbeiterin trug er das Lied vor.

Die Förderstätte überraschte Peter Hartmann mit dem Lied: „Wenn ein Mensch Vertrauen gibt“ und hatte dazu kleine Geschenk-Symbole. Schließlich begeisterte Maria Günther, Physiotherapeutin in der Einrichtung, mit musikalischen Beiträgen auf der Harfe. Hartmann selbst hatte die Lieder für die Feierstunde ausgewählt.

Im Anschluss war für jeden der Einzelsegen möglich, natürlich auch für Peter Hartmann selbst. Vor dem Schlusssegen bedankte sich Gesamtleiter Rainer Waldvogel bei ihm und überreichte einen Ginkgobaum. Dieser war mit den vorher im Gottesdienst vorgetragenen guten Wünschen geschmückt. In seinen Dankesworten stellte Rainer Waldvogel, Gesamtleiter des Dominikus Ringeisenwerkes Maria Bildhausen , das Engagement von Peter Hartmann in den Vordergrund. Dies habe er in all den Jahren in Maria Bildhausen gezeigt, und dafür gelte es heute Dank zu sagen.

Viele persönliche Geschenke

Nach dem Gottesdienst gab es noch viele persönliche Geschenke und Wünsche beim kleinen Abschiedsfest im Abteigarten. Dorthin geleiteten die „Bildhäuser Blechtrommler“ alle Gäste von der Kirche aus. Im Abteigarten war die Hausgemeinschaft samt Werkstatt- und Förderstättengruppen eingeladen. Sichtlich ergriffen von der besonderen Feier zu seinem Abschied aus Maria Bildhausen bedankte sich Peter Hartmann bei allen.