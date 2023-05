Die Ernennung von Altbürgermeister Peter Hart zum Ehrenmitglied und das bevorstehende Vereinsjubiläum zum 15-jährigen Bestehen standen im Mittelpunkt der diesjährigen Generalversammlung der Museums- und Landmaschinenfreunde Fuchsstadt .

Nach der Begrüßung durch 1. Vorsitzenden Dominik Schaupp dankte dieser den Helfern für die Unterstützung bei zurückliegenden Arbeitseinsätzen. Sein Stellvertreter Klaus Kippes hielt Rückschau auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Als Höhepunkte hob er die Beteiligung am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft!“ hervor. Das Heimatmuseum, als ein Besichtigungspunkt der Jury, fand hohe Anerkennung. Auch das zunehmende Interesse der Kindergarten- und Schulkinder an Führungen und Museumsbesuchen sei erfreulich.

Die „Geisternacht“ im Museum an Halloween wurde von den Jugendlichen gut angenommen und soll auch in diesem Jahr wieder stattfinden. Ziel sei es, dadurch Jugendliche zur Mitarbeit im Verein zu gewinnen. Auch Bürgermeister René Gerner dankte dem Verein für seinen Beitrag zum Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft!“ und für die Beteiligung an den örtlichen Veranstaltungen. Er lobte die Museumsfreunde für ihren unermüdlichen Einsatz, mit dem sie das Dorfmuseum zu dem gemacht haben, wie es heute dastehe. „Unser Museum ist ein Aushängeschild der Gemeinde, auf das man stolz sein darf“, ließ Gerner die Versammlung wissen.

Nach Durchführung der weiteren Vereinsregularien bat Kassenprüfer Tobias Pfülb die Versammlung um Entlastung des Vorstands, die einstimmig erfolgte. Als nächstes Vorhaben steht am 16. Juli die Feier des 15-jährigen Vereinsjubiläums am Festplatz bevor. Dazu werden viele helfende Hände gebraucht, warb Schaupp um Unterstützung. Als weitere Veranstaltungen stehen das Mitwirken beim Ferienprogramm, die Geisternacht und eventuell die Teilnahme am Fuschter Flohmarkt sowie der Dorfweihnacht auf der Vorhabenliste.

Sichtlich überrascht wurde Altbürgermeister Peter Hart von seiner Ernennung zum Ehrenmitglied. In ihrer Laudatio würdigten Museumsleiter Michael Schultz und der 2. Vorsitzende Klaus Kippes die besonderen Verdienste Harts um das Dorfmuseum und den Verein . Schulz schilderte die Entstehungsgeschichte des Museums, wobei das Ansinnen, im ehemaligen „Mützel-Haus“ Gegenstände auszustellen, beim damaligen Bürgermeister Hart sofort auf offene Ohren stieß. Nach Genehmigung des Gemeinderates wurde einer Arbeitsgruppe Material zur Renovierung des „Mützel-Hauses“ zur Verfügung gestellt. Nach mehreren gelungenen Geräteausstellungen setzte sich Hart dafür ein, dass die provisorischen Ausstellungen zu einem dauerhaften Museum wurden. Als im Jahr 2008 der Verein „Museums- und Landmaschinenfreunde Fuchsstadt e.V.“ gegründet wurde, war Peter Hart Gründungsmitglied und trat als Privatperson dem Verein bei. Klaus Kippes hob das persönliche Engagement des Geehrten hervor. Bei vielen Arbeitseinsätzen und Ausbauarbeiten unterstütze er bis heute und schiebe neue Projekte an. Zudem stelle er dabei eigenes Werkzeug und sein Privatfahrzeug für den Materialtransport zur Verfügung. Als Dank und Anerkennung für diese beispielhafte Unterstützung zeichnete der Vorstand Peter Hart mit der Ehrenmitgliedschaft aus und überreichte ihm unter großem Beifall die Ehrenurkunde.

Der Verein der Museums- und Landmaschinenfreunde wurde 2008 gegründet und hat zurzeit 111 Mitglieder. Seine Zielsetzung sind Erhalt und Ausbau des Dorfmuseums, Pflege der ländlichen Tradition und Geschichte sowie deren Weitergabe an nachfolgende Generationen. red