Der Steinacher Brunnen ist mit einer Kamera befahren, regeneriert und mit einer neuen Pumpe ausgestattet worden. Das meldet der Markt Bad Bocklet der Presse.

Das Leitungswasser in Steinach und Roth werde direkt aus dem Markt Bad Bocklet bezogen und bestehe zu zwei Dritteln aus Brunnen- und zu einem Drittel aus Quellwasser. Der Pater-Odilo-Brunnen sei ein Bohrbrunnen mit einer Tiefe von rund 68 Metern, in den das Wasser durch Filterkies über geschlitzte Rohre in den Brunnen fließt und dann an die Oberfläche gepumpt wird. Daneben sammele sich im Quellschacht das Quellwasser aus dem Quelleneinzugsgebiet.

Ein Brunnen sollte grundsätzlich etwa alle zehn Jahre mit der Kamera befahren und gegebenenfalls regeneriert werden, wird weiter in der Pressemeldung erklärt. Und da war jetzt eben der Steinacher Brunnen an der Reihe.

Die Regenerierung des Steinacher Brunnens sei soweit erfolgreich gewesen. In diesem Zusammenhang sei auch eine neue energieeffizientere Unterwassermotorpumpe eingebaut worden. Der Ruhewasserspiegel sei nun etwa einen halben Meter höher als zuvor, was ein Hinweis dafür sei, dass die Reinigung Erfolg hatte, so die Presseinformation des Marktes Bad Bocklet.

Der Brunnen sei erst nach einer intensiven Spülung wieder in Betrieb genommen worden. In diesem Zusammenhang sei auch noch eine Wasseruntersuchung gemacht worden, um die Trinkwasserqualität bestätigen zu können, heißt es abschließend. red