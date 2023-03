Nach drei Jahren Zwangspause findet in Münnerstadt wieder ein Passionskonzert statt, und zwar am Sonntag, 26. März. Beginn ist um 17 Uhr.

Wegen Renovierungsarbeiten wird es in die Klosterkirche St. Michael verlegt, also nicht wie üblich in der Stadtpfarrkirche St. Maria Magdalena . Dafür hat Regionalkantor Peter Rottmann den, in Münnerstadt durch seine herausragenden Solopartien in der Johannespassion, im Weihnachtsoratorium von J. S. Bach sowie durch die Weihnachts-CD des Ensemble Vokal Münnerstadt bestens bekannte Bass-Bariton Vinzenz Haab aus dem saarländischen Saarbrücken eingeladen.

Zur Aufführung kommen Stücke aus den „Gellert-Liedern“ von Ludwig van Beethoven (unter anderem „Die Himmel rühmen“), Antonín Dvorák (aus den „Biblischen Liedern“) und Johannes Brahms (Vier Ernste Gesänge mit dem berühmten „Hohelied der Liebe“ aus dem Korintherbrief).

Musik im Saarland studiert

Vinzenz Haab studierte an der Musikhochschule des Saarlandes Schulmusik und Musikerziehung sowie Geschichte an der Universität des Saarlandes . Neben einer breitgefächerten Auswahl im Bereich des Kunstliedes gehören die großen oratorischen Partien in den Werken Bachs, Händels, Haydns und Mozarts ebenso zu seinem Repertoire wie zum Beispiel Mendelssohn Bartholdys „Elias“, Brahms „Deutsches Requiem“, Liszts „Legende von der Heiligen Elisabeth“ oder die „Jesus-Passion“ des zeitgenössischen Komponisten Oskar Gottlieb Blarr.

Regelmäßig tritt Vinzenz Haab auch bei Konzerten in Frankreich, Italien, Slowenien und Rumänien auf. Er war bereits mehrfach in der Kölner Philharmonie zu hören und ist regelmäßiger Gast bei den Musikfestspielen Saar.

Neben den Gesangspartien wird Peter Rottmann auf der romantischen Klosterkirchenorgel Werke von Felix Mendelssohn-Bartholdy (3. Sonate) und Wolfgang Amadeus Mozart (Fantasie f-Moll) interpretieren.

Karten für dieses Konzert, das für die Einstimmung auf die Kartage gedacht ist, sind an der Konzertkasse erhältlich. red