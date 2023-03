Eine „XXL 90er-2000er Party“ mit DJ Chris Only gibt es am Samstag, 25. März in der Rhönfesthalle Stangenroth . Mit einer Auswahl von mehr als tausend Titeln aus den 90ern und 2000ern ist das Repertoire dieser Party schon etwas ganz Besonderes. Dazu kommt nach Angaben der Veranstalter auch eine spektakuläre Light- und Lasershow, sowie ein erstklassiger Sound. Mit DJ Chris Only an den Turntables kommt der Sound der 90er und 2000er wieder in der Rhönfesthalle zurück. Auch die Deko und Cocktailbar sind entsprechend. Einlass ist ab 20 Uhr, es gibt nur eine Abendkasse. Foto: Christian Fritzenschaft