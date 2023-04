Der Verein für Gartenbau und Heimatpflege Diebach traf sich zur Mitgliederversammlung, 1. Vorsitzende Brigitte Mathes berichtete über die zurückliegenden Aktivitäten. Höhepunkt war die am 18. Juli nachgeholte 30-jährige Jubiläumsfeier auf der Saaleinsel. Der Verein wurde am 29. November 1991 wiedergegründet, doch aufgrund der Einschränkungen während der Pandemie konnte die Feier 2021 nicht stattfinden. Bei sommerlichem Wetter umrahmte der Stammtisch 49+/- (Blaue Truppe) die Veranstaltung im Juli musikalisch. Eine weitere Aktivität war der Sommerschnittkurs für Obstbäume mit Kreisfachberater Dieter Büttner unterhalb des Hochbehälters am Reesbergweg.

Eine Auszeichnung erhielt Brigitte Mathes für ihren Privatgarten: Er wurde als zertifizierter „Bayern blüht – Naturgarten“ ausgezeichnet. Die Begutachtung und Würdigung nahmen der Kreisausschuss, der Kreisvorsitzende und der Kreisfachberater vor. Wer Interesse hat, den eigenen Garten ebenfalls zertifizieren zu lassen, kann gerne mit Brigitte Mathes Kontakt aufnehmen.

Im Herbst und Winter standen weitere Termine an: Erstmals erntete die Feuerwehrjugend die vom Verein gepflegten Apfelbäume oberhalb des Kriegerdenkmals ab. Der Erlös wurde für die Jugendarbeit der Feuerwehr verwendet.

Im Oktober organisierte Gisela Grimm eine Fahrt zur Kürbisausstellung nach Ludwigsburg. Die Salzbruader-Statue wurde Anfang November an der Saale-Brücke aufgestellt. In diesem Jahr ist die Gestaltung des Umfelds der Statue geplant.

Beim Adventsmarkt in den Kirchgaden wurde vom Verein ein Flammkuchenstand betrieben. Die Vorsitzende dankte Michael Vieres für die Bereitstellung seiner Geräte und seinen Einsatz.

Der beleuchtete Schwippbogen wurde Ende November an der Klingenbachbrücke auf- und Ende Januar wieder abgebaut. Auch heuer waren die Vereinsmitglieder bereits aktiv. Zahlreiche Obstbäume oberhalb des Kriegerdenkmals, am Ortseingang und am Hochbehälter wurden geschnitten. Eine aufwendige Aufgabe hatten sich Gisela und Gerhard Grimm vorgenommen.

Die Osterkrone wurde unter ihrer Leitung Helfern neugestaltet und am 18. März aufgestellt.

2. Bürgermeisterin Elisabeth Assmann und Vereinsringvorsitzender Armin dankten dem Verein für die aktive Mitarbeit im Ort insbesondere beim Adventsmarkt.

In diesem Jahr sind neben den traditionellen Aktivitäten (Mitwirkung beim Adventsmarkt, Schwippbogen und Osterbrunnen und anderes) die Teilnahme am Ferienprogramm und ein eintägiges Apfelfest geplant. red