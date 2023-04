Die Benefiz-Veranstaltung „Längstes Osterbrot von Bad Bocklet nach Ghana“ hat trotz kaltem Wetter viele Besucherinnen und Besucher sowie Freunde von Pfarrer Martin in den schönen Lesesaal in Bad Bocklet gezogen. Das leckere Osterbrot in der Länge von 20 Metern wurde von der Bäckerei Peter Schmitt gespendet. Großen Anklang fanden auch die vielfältigen Osterbastelsachen, Kränze und Gestecke. Die große Spendenfreudigkeit der Gäste hat auch dazu beigetragen, dass durch diese Benefizaktion die Summe von 2100 Euro an Pfarrer Martin in Ghana für seine vielfältigen Aufgaben überwiesen werden kann.

10.217 Minis für die Minis

Und eine weitere Spende konnte die Bäckerei Peter Schmitt in Bad Kissingen übergeben. Zwar fand der Kinderbacktag 2022 nicht statt, aber trotzdem durften sich die „Minis“ der Region über eine ordentliche Spendensumme aus dem Verkauf von Mini-Stollen sowie ein Kinderbackset für zuhause freuen.

Den Betrag von insgesamt 5700 Euro übergab Geschäftsführer Johannes Schmitt an den Förderverein krebskranker Kinder Hambach sowie den Verein Kinderklinik am Mönchberg der Missioklinik in Würzburg. Prof. Dr. Christina Kohlhauser-Vollmuth, Chefärztin der Missio Kinderklinik, führt die Spende dem Harl.e.kin Projekt zu, bei dem Eltern und Risikoneugeborene nach der Entlassung bei Bedarf zuhause weiterbegleitet und unterstützt werden.

Auch Christian Lutz , 1. Vorstand des Fördervereins krebskranker Kinder Hambach, weiß die Spende gut einzusetzen. Der Verein unterstützt nicht nur betroffene Familien bei den täglich anfallenden Kosten, sondern versorgt auch Institutionen wie die Leopoldina Kinder- und Jugendpsychiatrie oder das Malteser Kinderpalliativteam mit finanziellen Mitteln. red