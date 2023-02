Eine Spende des Ortsbeirates Züntersbach wurde an den Verein die „Kleinen Helden “ Osthessen e.V. übergeben.

„Ein gesundes Kind sollte heutzutage selbstverständlich sein: Nein, das ist es leider nicht!“, erklärte eine ehrenamtliche Mitarbeiterin bei einem Besuch des Kinder- und Jugendhospizes in Michelsrombach. In Hessen leben ca. 3000 Kinder und Jugendliche mit einer lebensverkürzenden Erkrankung, 200 von ihnen sterben jährlich. Die qualifizierten ehrenamtlichen Mitarbeiter des Vereins unterstützen und begleiten das kranke Kind oder den kranken Jugendlichen sowie deren Geschwister , Eltern und Angehörige ambulant, überregional und kostenfrei ab dem Zeitpunkt der Diagnose.

Die Mitglieder des Ortsbeirates Züntersbach haben sich daher dazu entschlossen, die Spenden aus der Adventsaktion im Dezember 2022 von insgesamt 500 Euro diesem Verein zukommen zu lassen, der sich ausschließlich aus Spendengeldern finanziert. Nach dem persönlichen Besuch der Einrichtung sei klar gewesen, dass diese wichtige Arbeit vor Ort gesellschaftliche Anerkennung und Wertschätzung verdient, heißt es in einer Mitteilung des Ortsbeirattes. Jeder gespendete Euro ist hier gut angelegt, so der Beirat, deshalb gab es nochmal ein Dankeschön an alle Spender . red