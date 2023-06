Zum „Tag der Organspende “ am Samstag, 3. Juni, erklärt die SPD-Bundestagsabgeordnete Sabine Dittmar , laut Pressemitteilung, dass Organspende ein Thema sei, das jeden von uns jeden Tag betreffen könne und mit dem man sich frühzeitig auseinandersetzen sollte.

„Die Mehrheit von uns findet Organspenden sinnvoll und halten es für eine gute Sache“, Dittmar. „Eine Organspende ist ein großartiges Geschenk! Es eröffnet Menschen die Chance auf ein neues Leben.“ Auch die jüngste Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sei wieder zu dem Ergebnis gekommen, dass acht von zehn Menschen der Organspende positiv gegenüberstehen.

Ein Ergebnis, das eigentlich Mut machen müsste, aber, so Sabine Dittmar , „leider die Realität nicht widerspiegelt“. In der gebe es nämlich noch immer viel zu viele Bürger, die ihren Willen Organe zu spenden nicht in einem Ausweis oder ihrer Patientenverfügung dokumentiert haben. „Es ist wichtig, dass man sich selbst frühzeitig mit dem Thema Organspende auseinandersetzt, seine ganz persönliche Entscheidung trifft und diese entsprechend dokumentiert“, so die Gesundheitspolitikerin laut Pressemeldung.

Dem stehen Zahlen der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) gegenüber. Danach war im Jahr 2022 einer der maßgeblichen Gründe, warum mögliche Organspenden nicht durchgeführt werden konnten, die fehlende Zustimmung. In 70 Prozent der Fälle lag keine schriftliche Entscheidung der verstorbenen Person für oder gegen eine Organspende vor, so dass die Angehörigen dann eine Entscheidung treffen mussten.

Vermutlich aus Unsicherheit und Unkenntnis des Patientenwillens würden viele Angehörige letztendlich keine Einwilligung erteilen. „Es ist besorgniserregend, dass gerade diese Zahl im vergangenen Jahr stark angestiegen ist“, so Sabine Dittmar .

Wichtig sei es daher auch, mit der Familie und nahestehenden Menschen über die eigene Entscheidung zu sprechen. „Auch damit kann man sicherstellen, dass der persönliche letzte Wille umgesetzt wird. Damit nehmen Sie auch eine große Last von Ihren Angehörigen.“ Für Dittmar ist es ein wichtiges Anliegen aufzuklären und weiter über die Einführung der Widerspruchslösung zu debattieren. „Ich bin überzeugt, dass mit der Einführung der Widerspruchslösung viel gewonnen wäre.“ red