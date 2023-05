Im Rahmen der Bad Kissinger Gesundheitswochen hatte der Alpenverein Bad Kissingen in sein Kletterzentrum eingeladen. Das Motto „ Bad Kissingen bewegt sich“ wurde hier in der Vertikalen umgesetzt. Schon um 11 Uhr waren die ersten Interessierten gekommen, um sich über die Aktivitäten der Alpenvereinssektion zu informieren und die Kletterhalle zu besichtigen. Schon bald wagten sich auch einige an die Boulderwand und besonders Mutige an die zwölf Meter langen Kletterrouten in der Halle.

Erstaunlich fit

Viele Kinder nutzten die Gelegenheit, gut gesichert von Übungsleiterinnen und Übungsleitern des Alpenvereins, die verschiedenen Kletterrouten auszuprobieren. Dabei zeigte sich, dass die Kids erstaunlich fit und kletterbegeistert sind.

Eltern ließen sich die Technik des Sicherns zeigen und informierten sich über das entsprechende Kursangebot. Manch ein Besucher wagte sich sogar in die eine oder andere Kletterroute. Im Boulderbereich konnte man sogar einen Großvater beobachten, der mit seinem Enkel schwierige Routen kletterte.

Auf Schautafeln waren die verschiedenen Aktivitäten des Vereins dargestellt: angefangen von Familienklettern über Ausflüge in die fränkischen Klettergebiete, bis hin zu Berg- und Klettertouren und Arbeitseinsätzen auf der sektionseigenen Bad Kissinger Hütte in den Tannheimer Bergen.

Daneben war auch für das leibliche Wohl gesorgt. Unter anderem hatten die Seniorinnen Kuchen gebacken. Bis in den späten Nachmittag, begünstigt vom guten Wetter, saßen Besucher und Sektionsmitglieder zusammen, beantworteten Fragen und berichteten von ihren Bergerlebnissen.

1. Vorsitzender Artur Zoll dankte allen Helferinnen und Helfern, besonders Birgit Rechtenbacher, für ihren Einsatz und versprach, künftig jährlich eine solche Veranstaltung anzubieten. red