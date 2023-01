Ohne Auto geht es nicht? Zumindest nicht im ländlichen Raum , werden viele sagen. Aber ist das wirklich so und falls ja, soll das so bleiben? Das ist eine von vielen Fragen, die am Mittwoch, 25. Januar, ab 19 Uhr Buchautorin Katja Diehl in der Stadtbibliothek Hammelburg stellt. Mit Know-how und Kreativität macht die Mobilitätsexpertin Lust auf eine Gesellschaft, die gemeinsam eine klimafreundliche Zukunft baut, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtbibliothek . Dafür wird sie ihr Buch „Autokorrektur“ vorstellen, das auf Platz 5 der Spiegel-Bestsellerliste gestiegen ist. Das Publikum kann mit Diehl und Experten aus dem Landkreis über die Mobilitätswende diskutieren. Für diese Veranstaltung kooperieren Stadtbibliothek , Volkshochschule sowie Hammelburgs Klimaschutzmanager, gesponsert wird sie vom Verkehrsclub Deutschland . Karten gibt es in der Bibliothek, der VHS und unter Tel. 09732/902 433. red/Foto: Linda Brack