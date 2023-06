Offenes Feuer ist bis auf weiteres verboten: Aufgrund der aktuell anhaltenden Trockenphase herrscht eine erhöhte Gefahr für Wald- und Vegetationsbrände.

Mit der Feuerwehr abgestimmt

Um die Brandgefahr einzudämmen, hat die Stadt Bad Kissingen eine Allgemeinverfügung erlassen, welche ab Samstag, 24. Juni, in Kraft tritt und bis einschließlich 31. August 2023 gilt. Sofern die allgemeine Wetterlage eine Aufhebung der Verfügung zulässt, könnte die Verfügung auch früher aufgehoben werden, heißt es in der Mitteilung der Stadt weiter.

Dieses Vorgehen ist demnach auf Hinweis des Landratsamtes und in Abstimmung mit der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bad Kissingen erfolgt. Somit werden offene Feuerstellen, wie beispielsweise Lagerfeuer oder auch Feuer , welche genutzt werden um Essen zuzubereiten, untersagt. Dies betrifft auch offenes Feuer in hierfür angelegten Feuerstellen, schreibt die Stadt in der Mitteilung.

Das Grillen auf öffentlichen Flächen in den hierfür vorgesehenen Grillgeräten, auf hierfür ausgewiesenen Plätzen, ist weiterhin zulässig.

Grillkohle ablöschen

Auch ist sicherzustellen, dass abgebrannte Grillkohle nach dem Grillen sicher entsorgt und abgelöscht wird, um auch die Brandgefahr zu minimieren. Das Grillen auf privaten Grundstücken bleibt erlaubt. Alle Details können direkt in der Allgemeinverfügung eingesehen werden. Diese findet man online unter badkissingen.de/news oder sie kann im Rathaus im Amt für Öffentliche Sicherheit und Ordnung eingesehen werden, informiert die Stadt. red