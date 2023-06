Ihr vielfältiges Repertoire will die Stadtkapelle Münnerstadt e.V. im Rahmen einer öffentlichen Probe zum Projekt „Else ³“ in einem besonderen Ambiente, im Gewächshaus der ehemaligen Gärtnerei Bötz, zeigen. Die öffentliche Probe findet am Freitag, 16. Juni, um 19 Uhr statt.

„Sie haben sich schon immer gefragt, wie so eine Probe abläuft? Wie studiert man als Dirigent ein neues Stück mit der Kapelle ein? Wie klingen einzelne Register, wie klingt es dann zusammen?“, schreibt der Verein in einer Pressemeldung. Für Getränke sorgt das Team um „Else ³“. Spenden für die Stadtkapelle sind herzlich willkommen. Parkplätze sind ausgewiesen, heißt es weiter in der Pressemitteilung. red