Lediglich etwa 14 Prozent der Deutschen schätzen ihre Kenntnisse bei der Ersten Hilfe als ausreichend ein. Doch jeder kann einmal in die Situation geraten, in der er Erste Hilfe leisten muss. In einem Erste-Hilfe-Kurs setzt man sich mit den lebensrettenden Sofortmaßnahmen auseinander und lernt somit, wie man Leben rettet – deshalb wird an der Jakob-Kaiser-Realschule auch seit Jahren in allen 8. Klassen ein solcher Kurs verbindlich unter Leitung der geschulten Lehrkräfte Katrin Deike, Bianca Key und Katja Stürzenberger (mit Unterstützung von Sophia Stürzenberger) durchgeführt.

In einem zweitägigen Programm erarbeiteten die Schüler und Schülerinnen nach einer kurzen Einführung, in der es um das Thema Hilfsbereitschaft nach dem Motto „Ich kann, ich will, ich muss“ ging, zunächst den Ablauf der wichtigen Rettungskette mit folgenden Fragen „Wie setze ich einen Notruf ab? Wie sichere ich die Unfallstelle?“ Danach wurde an Beispielen das richtige Anlegen eines Wund- und Druckverbands, die Rettung aus einem Fahrzeug inklusive stabiler Seitenlage sowie die sichere Helmabnahme bei Bewusstlosen erklärt. Schließlich wurde das Erlernte in Kleingruppen an Stationen geübt. Am zweiten Tag folgten dann noch Informationen sowie praktische Übungen zur Herz-Lungen-Wiederbelebung und akuten Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Vergiftungen oder Schock. Am Ende konnten alle Teilnehmer durch theoretischen Unterricht und Praxis gründliches Wissen und praktisches Können in der Ersten Hilfe erlangen. red