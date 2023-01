„Kinder stärken – Kinder schützen – in Indonesien und weltweit!“, so lautet das Motto der Aktion Dreikönigssingen im Jahr 2023.

Wie im vergangenen Jahr hat das Sternsingerteam der Pfarrei Herz Jesu Bad Kissingen Segenstütchen gepackt. In diesen befinden sich ein Segensaufkleber für die Tür und Informationen zu den Sternsingerprojekten sowie zu den Spendenmöglichkeiten. Diese Tütchen werden um den 6. Januar herum in den katholischen Kirchen und verschiedenen Geschäften in der Stadt zum Mitnehmen ausliegen, so eine Pressemitteilung der Pfarrei.

Nach zwei Jahren coronabedingter Einschränkungen sollen auch wieder Sternsingergruppen durch die Straßen ziehen. Wer einen Besuch der Sternsinger bei sich zu Hause wünscht, kann sich im Pfarrbüro anmelden.

Für die Aktion Dreikönigssingen spenden kann man online (spenden.sternsinger.de/ihowftxl). Umschläge mit Spenden können im Pfarrbüro (Hartmannstraße 4) abgegeben oder eingeworfen werden.

Kurzfristig Kinder anmelden

Zur Sternsinger-Aktion der Pfarrei Nüdlingen haben sich bisher nicht genug Kinder angemeldet, um alle Haushalte besuchen zu können, so eine Pressemitteilung der Nüdlinger Verantwortlichen. Die Organisatoren hoffen darauf, dass sich kurzfristig noch Kinder anmelden, um als Sternsinger durch die Straßen zu ziehen und Spenden für Hilfsprojekte in Indonesien und der Ukraine zu sammeln. Ansonsten müsse der Besuch der Sternsinger für die Bewohner einiger Straßen im Ort ausfallen.

Konkret wären davon aktuell folgende Straßen betroffen: Oberweg, Hindenburgstraße, Kapellenstraße, Am Leimerich, Josef-Willmann-Straße, Kreuzgasse, Industriegebiet, Mühlweg, Kissinger Straße, Münnerstädter Straße, Wurmerich, Jahnstraße und Mittelstraße.

Die Haushalte, die nicht besucht werden können, bekommen laut den Organisatoren dennoch Post mit dem Segensstreifen, den man über die Haustür kleben kann.

Die Möglichkeit, an die Hilfsprojekte zu spenden, gibt es per Überweisung an das Konto der katholischen Kirchengemeinde St. Kilian: IBAN: DE54 7906 9181 0000 0114 52; Verwendungszweck: Sternsinger Nüdlingen.

Bis in die erste Januarwoche hinein können Eltern ihre Kinder noch als Sternsinger anmelden, per E-Mail an pfarrei.nuedlingen@bistum-wuerzburg.de, persönlich im Pfarramt, Tel. 0971/3489, oder bei Melanie Höfler, Tel. 0151/675 022 76.

Nicht viel Text zu lernen

Und die Organisatoren betonen: Man muss sich wirklich keine Sorgen machen, dass zu viel Text zu lernen ist: „Das Lied und die Textzeilen haben sich die Kinder schnell gemerkt.“

Das Treffen zur zweiten Probestunde findet am Donnerstag, 5. Januar, von 11 bis 13 Uhr, in der Kirche in Nüdlingen statt. Am Freitag, 6. Januar, ist Treffpunkt um 7.40 Uhr in der „Alten Schule“, wo die Kinder in Ruhe angezogen werden. Der Gottesdienst mit Aussendung der Sternsinger beginnt um 9 Uhr in der Kirche in Nüdlingen, heißt es weiter in der Mitteilung. Am Dreikönigsfreitag gibt es um 12.30 Uhr für alle Sternsinger ein warmes Mittagessen in der „Alten Schule“. Um 16 Uhr besuchen die Sternsinger den großen Seniorentag im Pfarrsaal.

In Eltingshausen liegt Liste aus

In Eltingshausen sind an Dreikönig, Freitag, 6. Januar, die Sternsinger wieder unterwegs. Wen sie besuchen dürfen, der möchte sich in die bei der Bäckerei Karch und in der Kirche in Eltingshausen ausliegenden Listen eintragen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Weltgesundheitsorganisation ( WHO ) schätzt, dass etwa eine Milliarde Kinder physischer, psychischer und sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind, heißt es weiter in der Pressemitteilung aus Bad Kissingen. Die Aktion soll auf der ganzen Welt für den Kinderschutz sensibilisieren.

Kinder schützen und stärken

Kinder müssen geschützt und gleichzeitig auch gestärkt werden, indem man ihnen ihre Rechte vermittelt und sie darin unterstützt, diese einzufordern.

Mit Hilfe der Spendenaktion sollen Kinder durch verschiedene Projekte geschützt, gestärkt und therapiert werden.

Bei der Sternsingeraktion setzen sich jedes Jahr Kinder für Kinder ein. Sie gehen von Haus zu Haus, schreiben den Segen über die Tür und sammeln Geld für notleidende Kinder in aller Welt. Ihre Kreidezeichen „C+M+B“ bedeuten „ Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus“. Sie sind an vielen Haustüren das ganze Jahr über zu sehen red