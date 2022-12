Im Helios St. Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen wird der Ernstfall in Reanimationstrainings im Team erprobt. Bei lebensbedrohlich verletzten Menschen zählt in der notfallmedizinischen Versorgung jede Sekunde. Daher ist es oft von zentraler Bedeutung, zügig einen Gefäßzugang zu legen, um Medikamente und Infusionslösungen zu verabreichen. Die Punktion von Venen kann im Ernstfall durch verschiedene Umstände jedoch erschwert werden, weswegen man auf eine sogenannte intraossäre Punktion zurückgreifen kann. Bei dieser können Medikamente- und Infusionen über eine spezielle Nadel z.B. am oberen Schienbein in lokaler Betäubung durch den Knochen direkt in das Knochenmark gegeben werden.

Damit bei Notfallpatienten die intraossäre Punktion sicher und effektiv durchgeführt werden kann, wurde im Helios St. Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen dieses Verfahren im Rahmen eines Reanimationstrainings an Knochenmodellen trainiert. Der von der Bayerischen Landesärztekammer zertifizierte Workshop diente in erster Linie der Notfallsimulation einer Reanimation und richtete sich an die Notärzte , Fach- und Assistenzärzte und die Anästhesiepflegekräfte der Klinik, sowie den Rettungsdienst. Eingebunden waren Mitarbeitende des BRK Bad Kissingen und Hammelburg, um die Schnittstelle Notfallaufnahme in einer Simulation gezielt gemeinsam zu trainieren.

Im Rahmen eines simulierten „Schockraumalarms“ wurden verschiedene Szenarien der Patientenversorgung geübt, wie etwa ein Patient mit schweren Brustkorbverletzungen nach Sturz oder ein Elektriker nach einem Stromunfall. Ziel des Trainings war es, auf Stresssituationen zu reagieren und im Team effektiv zusammenzuarbeiten. „Durch realitätsnahe Simulationen erzeugen wir bewusst Stress, um die Teams in ihrer Kommunikationsfähigkeit im Ernstfall zu schulen“, so Steffen Trautmann, leitender Oberarzt für Anästhesie und Intensivmedizin im Helios St. Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen , der zusammen mit Oliver Fehr, Fachpfleger für Anästhesie, dieses Seminar leitete.

Weitere Kursinhalte bei der praktischen Reanimationsübung waren Teamkommunikation, Teamleader-Training im Notfall, Atemwegsübungen sowie das Legen eines intraossären Zugangs. All das konnte interaktiv und lebensnah an einer speziellen lebensgroßen Puppe trainiert werden. „Wir freuen uns auf weitere gemeinsame Übungen“ meinte abschließend der Leitende Oberarzt der Unfallchirurgie Dr. med. Frank Wanka. red