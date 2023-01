Als Bildungskoordinator für die Region Main-Rhön mit den Landkreisen Rhön-Grabfeld, Schweinfurt, Bad Kissingen und Haßberge wirkt nun Norbert Kraus. Als langjähriger Referent des Katholischen Senioren-Forums in der Region ist er dort gut vernetzt.

Sein Aufgabenschwerpunkt liegt in der Organisation und der Koordination der kirchlichen Erwachsenenbildung in den Landkreisen. „Es geht darum, die Vielfalt der Bildungsanbieter und -veranstaltungen vor Ort bekanntzumachen, Bildungswünsche von Gruppen oder Pfarreien in Erfahrung zu bringen und bei der Planung von Angeboten zu unterstützen. Kontakte zu qualifizierten Referenten und finanzielle Unterstützung können vermittelt werden“, erläutert Kraus.

Der Bildungskoordinator arbeite sozialraumorientiert und beziehe dabei auch gesellschaftliche Akteure in seine Arbeit mit ein. Er suche die Zusammenarbeit mit kommunalen Bildungsanbietern. „Die Kooperation mit Bildungsträgern anderer Konfessionen ist ebenso ein wichtiges Anliegen“, erklärt Bruno Seuffert, der Leiter der Abteilung Erwachsenenbildung . pow Foto: Albrecht Garsky