Zum Weltfrauentag am 8. März erklärt die SPD-Bundestagsabgeordnete Sabine Dittmar laut Pressemitteilung, dass es in Sachen Gleichstellung der Geschlechter noch immer viel Nachholbedarf gebe. „Voraussetzung für eine moderne und offene Gesellschaft ist die Gleichstellung der Geschlechter.“ Der Weltfrauentag sei auch mehr als 100 Jahre nach seiner Einführung ein wichtiges Datum, um auf die noch immer viel zu oft zu beobachtende Ungleichbehandlung der Geschlechter aufmerksam zu machen. „Es gibt noch viel zu viele Bereiche, in denen wir nachbessern müssen“, so die SPD-Bundestagsabgeordnete laut Mitteilung.

Fast schon traditionell ist die Politikerin am Weltfrauentag im Zeiler Kino zu Gast. Dort wird in diesem Jahr der Film „Morgen sind wir frei“(Beginn um 19 Uhr mit einem Sektempfang und Filmvorgespräch) gezeigt. Ein Streifen, der sich mit dem Umgang mit Frauen im Iran beschäftigt. „Wir freuen uns auf viele Besucherinnen und natürlich auch Besucher“, blickt Sabine Dittmar auf die von Landtagskandidatin Johanna Bamberg-Reinwand initiierte Veranstaltung, deren Erlös (Eintrittsgelder als Spenden) auch in diesem Jahr wieder dem Schweinfurter Frauenhaus zukommt. „Auch wenn die Geschichte des Films in einer Zeit unmittelbar nach der Revolution spielt, hat sie von ihrer Aktualität nichts verloren“, meint die Abgeordnete mit Blick auf die Repressalien, mit denen das Regime gegen protestierende Frauen vorgeht. Frauenrechte seien mehr denn je bedroht. red