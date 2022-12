Da hatten sich die Leiterin der Familiengruppen Melanie Zoll-Albert und Jugendleiter Louis Kissner mal eine ganz andere vorweihnachtliche Kletterstunde ausgedacht, zu der sich viele kleine Kletterfreaks mit ihren Eltern in der Kletterhalle des Kissinger Alpenvereins trafen. Es galt, die Nikolaussäckchen, die überall in der Kletterhalle am oberen Ende der Kletterrouten aufgehängt waren, zu holen. Die Kinder hatten einen riesigen Spaß, die Säckchen als Belohnung für das Erklettern der Wand über unterschiedlich lange und schwierige Routen, gesichert von Mama oder Papa, herunter zu holen. Die Länge der Kletterstrecken reichte von sech Metern bis zu zwölf Metern. In den Säckchen befanden sich kleine Nikolausgeschenke, darunter ein ganz besonderes: ein Zettel mit einem Gutschein für eines der neuen JDAV-T-Shirts. Diese wurden extra neu designt und waren ein großartiges Weihnachtsgeschenk für die Kinder. Als alle ihre neuen T-Shirts erklettert hatten, wurden diese gleich angezogen, und dann wurde munter weiter geklettert. Als Stärkung gab es Kinderpunsch und Plätzchen. Das Strahlen der Kinder mit den T-Shirts lässt vermuten, dass es allen gefallen hat und Kinder und Eltern einen schönen Nachmittag in der Kletterhalle hatten, schreibt der Verein. red