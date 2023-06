Der VdK-Ortsverband Katzenbach hat einen neuen Vorstand gewählt. Bei der Jahreshauptversammlung am vergangenen Samstag wurden auch zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Vereinstreue geehrt.

In Abwesenheit wurde Christian Halbig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er ist Nachfolger der verstorbenen Monika Emmerth, die sich sechs Jahre als Vorsitzende und zwölf Jahre als Frauenbeauftragte stark im Verband engagiert hatte.

Gabriele Markard neue Stellvertreterin

Den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden übernahm Gabriele Markard von Michael Schlereth. Sie ist zudem die neue Frauenbeauftragte des Ortsverbands. In ihren Ämtern bestätigt wurden Schriftführer Reinhold Beck und Kassier Franz Emmerth.

Die Beisitzer sind Michael Müller , Elisabeth Straub, Peter Wehner, Lydia Muth, Udo Wehner und Michael Schlereth. Als Delegierter zur Kreisversammlung wurde Christian Halbig benannt, Ersatzdelegierte ist Gabriele Markard.

Nachdem die Jahreshauptversammlung des Ortsverbands bereits seit zwei Jahren überfällig war, galt es für Kreisvorsitzende Michaela Metz, viele Treueabzeichen des Sozialverbands zur verleihen.

Seit 50 Jahren im Ortsverband

So hält Rudolf Zänglein dem Verband seit 50 Jahren die Treue.

Für 30 Jahre Mitgliedschaft wurden Michael Pfülb, Albin Geis, Lydia Muth, Günther Metz und Herbert Wolf geehrt.

Das Vierteljahrhundert voll haben Martin Sell, Herbert Metz, Günter Straub, Werner Reuß, Alfred Amrhein, Anton Metz, Thomas Wehner, Walter Brand, Heribert Wehner, Heinrich Schlereth und Gerhard Wehner.

Seit zehn Jahren Mitglied sind Alfred Sell, Helmut Reuß, Klaus Schneider , Karin Faber, Bastian Metz, Jochen Albert, Oliver Seller, Bruno Bühner, Erich Köth, Hilbert Sell, Lothar Albert, Anneliese Seller, Walter Schlereth, Gerhard Halbig, Jutta Schneider und Renate Wehner.

Im Vorfeld hatte der bisherige stellvertretende Vorsitzende Michael Schlereth einen kurzen Rückblick auf die vergangenen Jahre gegeben. So habe es statt der traditionellen Weihnachtsfeiern einfach süße Weihnachtsgrüße gegeben. Wohl aber konnten die Treffen in der Muth’schen Scheune in Katzenbach stattfinden, hieß es.

Immer dabei beim Sammeln

Es sei nicht selbstverständlich, dass in allen Ortsverbänden für die Aktion „Helft Wunden heilen“ gesammelt werde. „Immer dabei“ aber seien die Katzenbacher. Im vergangenen Jahr konnten sie das stolze Ergebnis von 1142 Euro vorweisen. Die Hälfte des Geldes bleibt in der Heimat.

Weiter informierte Schlereth über den enormen Mitgliederzuwachs der vergangenen sechs Jahre: nämlich von 163 auf aktuell 222 Mitglieder .

Auch auf Kreisebene konnte ein Zuwachs verbucht werden, berichtete Kreisvorsitzende Michaela Metz. Zum 31.12.2022 waren es 10.772 Mitglieder . Die Zahl der gesamten Beratungen im Vorjahr bezifferte sie mit 5334.

Sie ging auf die gestellten Anträge, Widersprüche, Klagen und Nachzahlungen ein und informierte unter anderem über die aktuelle Situation beim Hinzuverdienst der verschiedenen Renten. ksg