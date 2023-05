Trotz des herrlichen Frühlingswetters mit sommerlichen Temperaturen fanden 24 Personen den Weg in die Übungshalle des Faschingsclubs Selbsthilfe Ebenhausen (FCSH), um in lockerer und überaus familiärer Atmosphäre die Berichte der Verantwortlichen entgegenzunehmen und mitzubestimmen, wer im Verein die Führung für die nächsten zwei Jahre übernehmen soll. Schließlich braucht es eine schlagkräftige Mannschaft und engagierte Mitglieder in den Ausschüssen, um die vielen Aufgaben des Faschingsvereins zu stemmen.

Krankheitsbedingt konnte der 1. Vorsitzende Marc Schendel nicht an der Versammlung teilnehmen, aber Stellvertreterin und 3. Vorsitzende Jutta Mecke übernahm spontan die Leitung der Versammlung und verlas Schendels bestens vorbereiteten Bericht. Marc Schendel freute sich, dass der FCSH endlich im „Normalbetrieb“ laufen konnte. Das Backhausfest, der Rathaussturm, der Neujahrsempfang, die Elferratssitzungen, der Faschingsumzug, die Geldbeutelwäsche, alles lief wie zuvor und auf Vereinsebene konnte endlich wieder richtig Gas gegeben werden. Lediglich der Sommerfaschingsumzug im Juli vor der jährlichen Beachparty war noch ein „Überbleibsel“ aus der Corona-Pandemie. Der Ebenhäuser Faschingsverein zählt derzeit 201 Mitglieder und konnte neben vier Austritten stolze 19 Eintritte verzeichnen. Das mache Mut für die Zukunft.

Ebenfalls stolze Zahlen präsentieren konnte Janina Heuß, die Vertreterin der Garden. In der Saison 2022/23 waren 42 Tänzerinnen und Tänzer beim Faschingsclub aktiv. Sie teilen sich auf in 13 Kinder in der Purzelgarde und weitere neun Kinder in der Kindergarde, die beide von Miriam Faulstich, Janina Heuß und Jule Niedergesäß betreut werden.

Bettina Bohlien ist als Trainerin für neun Tänzerinnen der Jugendgarde, für das Tanzmariechen Leonie Bohlien sowie das Tanzpaar Nina Greubel und Jonas Eck verantwortlich. Die aus acht Tänzerinnen bestehende Prinzengarde wird von Carina Kirchner und Katharina Kowalski trainiert.

Der Leiter des Spielmannzuges Andreas Neeb musste einräumen, dass er leider nur noch elf aktive Musiker im Spielmannszug betreut. Aus privaten Gründen müssen die Proben über den Sommer vorübergehend auf Eis gelegt werden. Im Herbst wird der Spielmannszug aber wieder voll einsteigen und sich auf die kommende Faschingssession vorbereiten. Auch als neuer Sitzungspräsident hat Andreas Neeb inzwischen bei den Faschingssitzungen im Februar seine Feuertaufe bestens überstanden. Dieses Amt hatte er von Matthias Besler übernommen.

Endlich wieder Einnahmen

Kassierin Sandra Greubel freute sich, dass der Verein, nachdem es in der letzten Session endlich wieder Einnahmen gab, wirtschaftlich auf gesunden Füßen steht. Nach dem Bericht der Kassenprüfer wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Der 2. Bürgermeister Benedikt Keßler komplettierte den Wahlausschuss und so konnten die Neuwahlen routiniert und flott über die Bühne gehen. Die Neuwahlen erbrachten folgendes Ergebnis: 1. Vorsitzender ist Marc Schendel, 2. Vorsitzender Philipp Brust und 3. Vorsitzende Jutta Mecke. Die erste Kassierin bleibt Sandra Greubel, lediglich der Posten der Schriftführerin wechselte von Jennifer Reith auf Stephanie Jäckle.

Die Positionen in den Ausschüssen wurden wie folgt besetzt: Chefin des Protokolls: Maxi Stoff, Leiter des Spielmannszuges: Andreas Neeb, 2. Kassierin: Carina Kirchner, Uniformwart: Franz Koch, Vertreterin der Garden: Janina Heuß, Jugendleiterin: Sabrina Kraus, Hallen- und auch Gerätewart: Andreas Greubel. Benedikt Keßler und Silvia Reith sind Kassenprüfer.

Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ kamen noch Themen zur Sprache wie die Renovierung der Fensterläden am Ebenhäuser Backhaus durch den FCSH und ein anstehender Neuanstrich der Spielgeräte am Spielplatz in der Brückenstraße.