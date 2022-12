Das Erfolgsmodell „Lebender Adventskalender “ scheint nach Abklingen der Pandemie wieder zu seiner Beliebtheit zurückzukehren. Weihnachtliche, von Familien geschmückte Fenster, Höfe und Plätze, an denen sich Bürger in den frühen Abendstunden treffen, erfreuen sich derzeit regen Besuchs, unter ihnen die Initiatorin Birgitt Pfister, die allabendlich von Haus zu Haus zu Hof eilt und das Geschehen auf Fotos festhält.

An insgesamt 24 adventlichen Treffpunkten sammeln sich die Ortsbürger, um im Rahmen der 1250-Jahr-Feier Langendorfs dem schönen Brauch, bei Glühwein und Plätzchen zu plauschen und Musik zu hören: zum Beispiel beim örtlichen Musikverein – der vor der Kirche seinen Beitrag mit einem Freiluft-Konzert mit weihnachtlichen Weisen an Tonnenfeuern und wärmendem Glühwein einbrachte, und dabei Spenden einsammelte.

Die Scherflein spenden die Musiker gemeinnützigen und sozialen Zwecken. Auch Dorfvereine und andere örtliche Einrichtungen werden bedacht. Etwa der Kindergarten, der diesmal ein Zubrot erhält und die „Klinik-Clowns“, die Kindern im Krankenhaus ein bisschen Freude und Spaß bringen.

„Das machen wir schon seit 20 Jahren“, sagt Eugen Pfeffermann, Vorsitzender des Musikvereins. Auch an Silvester sind Bläser im Dorf unterwegs und spielen Alt-Bürgermeister Otmar Pfister und den Langendorfer Gemeinderäten vor der Haustüre. Das Gasthaus „Adler“ wird dabei nicht vergessen. Der Erlös aus dieser Aktion ist der Kapelle zugedacht.

Doch Pfeffermann drücken einige Sorgen. „Wir bereiten uns auf das Frühlingskonzert vor, das wir gemeinsam mit den Musikern aus Fuchsstadt und Machtilshausen veranstalten. Ich muss meine Aktiven bei der Stange halten, denn Corona hat uns viele Einschränkungen gebracht. Wir sind personell etwas geschwächt, was aber auch mit beruflichen Tätigkeiten und Erkrankten zusammenhängt“, fügt er hinzu, in der Hoffnung, dass alles gutgeht.

Es gäbe wohl über viele „lebendige“ Kalendertürchen zu berichten und Bürger, die sich Mühe gaben und geben, ihren Mitmenschen mit diesem Brauch eine Freude zu bereiten. Doch dies würde den Rahmen der Berichterstattung sprengen. Trotzdem soll noch eine Aktion erwähnt sein. Die der Rentnergruppe Langendorf , die sich schon in vielen Aktionen am Gemeindeleben aktiv beteiligte. Dass die „Oldies“ längst nicht zum alten Eisen gehören, sei einmal mehr bewiesen mit ihrem Treffen am „Barbara-Tag“ am Marienhäuschen in der Wülfershausener Straße. Am Bildstockhäuschen, das sie selbst vor 15 Jahren errichteten, bescherten sie einen besinnlichen Abend bei Christstollen und Glühwein und der Legende um die Heilige. Passend zum Barbara-Tag konnten sich die zahlreichen Besucher an den bereitgestellten Barbara-Zweigen bedienen. Die freiwilligen Spenden stockten die Rentner auf und übergeben sie an die „ Aktion Sternstunden“.

Hingewiesen sei noch auf das Theaterstück, das am Donnerstag, 22. Dezember, um 18 Uhr von den Schülerinnen und Schülern der Johannes-Petri-Schule in der Aula aufgeführt wird. Dabei präsentieren sich auch Teilnehmer an WIM („Wir musizieren“) gemeinsam mit Kindern aus der Fuchsstädter Katharinen-Schule. heg