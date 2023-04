Seit dem Jahr 1820 grüßt ein großes Holzkreuz vom Kapellchenberg in Riedenberg den Ort. Bereits im Jahr 1903 und letztmals 1959 wurde es erneuert. Schreinermeister Edmund Schumm schnitzte damals den Corpus Christi . Der sollte nun restauriert werden. Friedrich Schumm, Sohn von Edmund Schumm und heute selbst 85 Jahre alt, hat das angeregt.

So traf man sich, um den geschnitzten Jesus von seinem acht Meter hohen Kreuz abzunehmen. Doch bei dieser Aktion mussten die Helfer feststellen, dass das Holz dieses Kreuzes derart morsch geworden war, dass sogar die Gefahr bestand, dass es beim nächsten Sturm abbrechen könnte.

Wilhelm Hergenröder überlegte nicht lange: Ein neues Kreuz musste her. In Eigenregie sprach er den stellvertretenden Forstbetriebsleiter der Brückenauer Zweigstelle der Bayerischen Staatsforsten, Phillip Bausch, an und bat um Unterstützung bei der Suche nach einem geeigneten Baum. Gemeinsam wurde eine geeignete Douglasie im Oktober 2022 aus dem Staatsforst oberhalb des Kapellchens ausgesucht, mittels Bulldog von Bruder Reinhard in den Ort transportiert und über den Winter in Wilhelm Hergenröders Scheune gelagert.

Im März traten dann die Schreinermeister Heiko und Nico sowie Wilhelm und Bruder Reinhard Hergenröder in Aktion und schnitten das Holz zurecht. Es wurde gebürstet und gestrichen und schließlich zusammengebaut. Zeit und Arbeitsmaterialien wurden von den vier Hergenröders gesponsert.

Kurz vor Ostern war es soweit. Mit Hilfe von Stephan und Norbert Schaab, Timo Jung, Steffen Büchner und Norbert Hergenröder wurde das Kreuz auf dem „Kapelli-Berg“ aufgerichtet.

Die feierliche Einweihung soll nun am 7. Mai im Zuge einer Maiandacht stattfinden.