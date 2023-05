Zum Fuhrpark des Bauhofs in Oberthulba gehört jetzt ein neuer Mercedes-Benz Citan 110 CDI. Das Auto ist tagsüber Dienstwagen des Wasserwarts der Marktgemeinde mit seinen acht Ortsteilen Oberthulba , Frankenbrunn, Hassenbach, Hetzlos, Reith, Schlimpfhof, Thulba und Wittershausen. Schließlich ist Wasserwart Matthias Zwecker, da das gesamte Gemeindesgebiet in seinen Verantwortungsbereich fällt, sehr viel unterwegs, um zum Beispiel Pegelstände abzulesen oder Anlagen der Wasserversorgung zu überprüfen, wie der Markt in einer Pressemitteilung schreibt.

Nachts kommt das Auto beim Notdienst der Wasserbereitschaft des Bauhofs zum Einsatz, zum Beispiel bei Wasserrohrbrüchen. Die Wasserbereitschaft ist erreichbar unter Tel. (mobil) 0170/45 63 685.

Der bisher für diese Zwecke genutzte Wagen, ein inzwischen 15 Jahre alter VW Caddy mit über 300.000 gefahrenen Kilometern auf dem Tacho, bleibt zwar in der Fahrzeugflotte des Bauhofs, doch weil man gerade in Notfällen ein zuverlässiges Auto braucht, entschied sich der Marktgemeinderat für die Anschaffung des neuen Wagens, und zwar für einen Diesel, nicht für ein E-Auto. red