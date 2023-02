„Neues Arbeiten “ in Münnerstadt – unter diesem Titel steht ein Vortrag mit anschließender Diskussion am Dienstag, 7. Februar, von 18 bis 20 Uhr in der Bürgerwerkstatt M17. Coworking Spaces als Chance auch für eine Kleinstadt? Die Arbeitswelt habe sich stark verändert durch Digitalisierung und beispielsweise Homeoffice, sagt der Kulturmanager der Stadt, Nicolas Zenzen. Viele Menschen seien gar nicht mehr auf einen festen Arbeitsplatz angewiesen, sondern können von überall arbeiten. Corona habe aber gezeigt, dass das Arbeiten von zu Hause nicht so ideal sei. Da komme das Konzept Coworking Space ins Spiel.

Und so funktioniert es: Es wird ein Raum zur Verfügung gestellt, wo gearbeitet werden kann. Interessenten mieten sich ein und arbeiten von dort. „In dem Vortrag geht es darum, wo so etwas in Münnerstadt entstehen kann und was das bringen würde“, sagt Nicolas Zenzen. Dabei gebe es verschiedene Aspekte. Einerseits ließen sich so Leerstände beleben. Ein weiter Gedanke: Verschiedene Menschen kommen so in Kontakt und so können neue Kooperationen entstehen. Referent Hans-Peter Sander habe sehr viel Erfahrung auf diesem Gebiet. Er wird das Konzept vorstellen und aufzeigen, wie es in Münnerstadt funktionieren könnte. Der Vortrag ist ein Beitrag im Rahmen der Pilotphase der Kleinstadtakademie. Um besser planen zu können, wird um Anmeldung bei der Touristeninformation unter info@muennerstadt.de oder Tel: 09733/ 8105 750 gebeten. tm