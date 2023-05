Demnächst soll es auch am Samstag und sogar am Sonntag in der Ebenhäuser Turnhalle rundgehen und bei toller Musik getanzt werden. Dabei handelt es sich nicht etwa um Tanzkurse für die reiferen Semester, sondern um Tanzworkshops für Grundschulkinder im Alter von sechs bis elf Jahren.

Zwei Frauen aus der Showtanzabteilung des TSV Ebenhausen , Melanie Schulz und Marina Gabel, möchten ein neues Sportangebot für Grundschulkids schaffen und mit Hilfe dieser vier Workshops ausprobieren, wie so ein Angebot angenommen wird.

Melanie Schulz und Marina Gabel sind tänzerisch vorbelastet, denn sie haben beide bereits mit sechs beziehungsweise vier Jahren mit dem Tanzen begonnen. Beide sind mit dem Faschingsvirus infiziert und haben über lange Jahre aktiv im Fasching getanzt. Melanie Schulz ist derzeit noch als Übungsleiterin im Bereich Kinderturnen beim Sportverein Ebenhausen tätig. Sie wurde im Laufe der letzten zwei Jahre öfter angesprochen, ob man nicht ein spezielles Angebot im Bereich Kindertanzen schaffen könnte.

Vier Termine für Workshops

Nach einigen Überlegungen hat sie sich mit der Showtanzabteilung kurzgeschlossen und in Marina Gabel eine kompetente Mitstreiterin gefunden, die selbst schon seit Jahren in der Leitung der Showtanzgruppe „Just Dance“ arbeitet und Showtänze entwickelt.

Die vier Termine für die Tanzworkshops sind am Samstag, 20. Mai, am Sonntag, 25. Juni, am Samstag, 8. Juli, sowie am Samstag, 29. Juli, vormittags jeweils von 9 bis 11.30 Uhr in der Turnhalle in Ebenhausen .

Dabei richtet sich das Angebot sowohl an Mädchen als auch an Jungs im Grundschulalter. Man kann sich für alle vier Workshops anmelden, aber auch nur für einen einzelnen. Je nachdem, wie es den Kindern gefällt und sie Zeit haben. Melanie und Marina möchten den Kids coole Moves zu den neuesten Songs beibringen, die dann am Ende der Stunden den abholenden Eltern, Großeltern oder Geschwistern gezeigt werden.

Unterstützung gesucht

Bei genügend Interesse soll ab dem nächsten Schuljahr eine neue feste Gruppe in der Showtanzabteilung eingerichtet werden. Diese wird bis Fasching einen Tanz für verschiedene Auftritte beispielsweise am Kinderfasching oder an der Showtanznacht des TSV erarbeiten und einstudieren. Allerdings braucht die Abteilung dazu noch die Unterstützung einer weiteren Übungsleiterin.

Telefonisch anmelden

Bei den Workshops wird nach einer Begrüßung und Vorstellung erstmal geklärt, wie so ein Showtanz gegliedert ist: Er besteht aus einem Einzug, dem Hauptteil und einem Schlussbild mit Hebefigur. Nach einer ordentlichen Erwärmung wollen die beiden Übungsleiterinnen abfragen, wer eventuell schon ein Rad oder Spagat kann. Dann werden zu einer schönen Sommermusik Schrittfolgen und natürlich auch Akrobatik im Form von einfachen Hebefiguren einstudiert. All das fördert bei den Kindern die Kreativität, das Körpergefühl und natürlich die Teamfähigkeit.

Wen das Tanzfieber gepackt hat und wer noch dazu im richtigen Alter ist, der kann sich ganz einfach telefonisch bei Marina Gabel unter 0176/471 517 19 oder Melanie Schulz unter 0170/ 342 08 03 anmelden. Wer älter ist und auch gerne tanzen möchte, der sei auf die Showtanzgruppen des TSV Ebenhausen verwiesen. Die „Dancing Queens“ sind die Gruppe für Mädels und Jungs von zwölf bis 15 Jahren. Ein Schnuppertraining findet am Donnerstag, 25. Mai, um 17 Uhr statt.

Die Gruppe „Just Dance“ richtet sich an alle Tanzbegeisterten ab 16 Jahren. Auch bei ihnen gibt es ein Schnuppertraining, nämlich am 7. Juli um 17.30 Uhr, jeweils in der Turnhalle Ebenhausen (Kontakt: showtanz@tsv-ebenhausen.net).

kme