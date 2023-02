Schwer im Trend liegt eine recht junge Sportart, der Blasrohrsport. Beim Schützenverein Wannigtal Wermerichshausen kann man diese Sportart ausprobieren. Die Einstiegshürden sind recht niedrig, da es keine wirklichen gesetzlichen Beschränkungen gibt. Zudem ist der Einstieg nicht teuer, schon für ca. 50 Euro ist eine Ausrüstung (ohne Scheibe) zu bekommen, informiert der Verein. Der Spaßfaktor für Jung und Alt ist groß und man kann eigentlich überall trainieren, auch für zu Hause sei das ein toller Zeitvertreib. Nach einem Infoabend hat der Schützenverein nun ein Schnupperschießen für Interessierte unter Einhaltung von Hygienestandards mit guter Beteiligung durchgeführt. Wer Lust hat, kann sich unter info@sv-wannigtal.de weitere Informationen über diese Sportart holen oder immer am Dienstag ab 18.30 Uhr im Schützenhaus in Wermerichshausen am Training teilnehmen. Die Ausrüstung wird zum Ausprobieren gestellt. red