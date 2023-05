Der Bayerische Staatsminister der Justiz, Georg Eisenreich , hat Staatsanwalt als Gruppenleiter Burkard Hitzler in Schweinfurt mit Wirkung zum 16. Mai zum stellvertretenden Direktor des Amtsgerichts Bad Kissingen ernannt. Hitzler tritt damit die Nachfolge von Hubertus Petrik an, der in den Ruhestand getreten ist.

Dank an Hubertus Petrik

„Ich danke Hubertus Petrik für seine langjährige und überaus engagierte Arbeit am Amtsgericht und freue mich, dass mit Dr. Burkard Hitzler aufgrund seiner reichen Erfahrung und Persönlichkeit eine erfolgreiche Fortführung der Arbeit von Herrn Petrik am Amtsgericht gewährleistet ist“, so der Direktor des Amtsgerichts Bad Kissingen Joachim Meßler laut Pressemitteilung.

Schon einmal am Amtsgericht

Burkard Hitzler stammt aus Würzburg und begann nach Jurastudium und Referendariat seine berufliche Laufbahn am Landgericht Hof , wo er einer Wirtschaftsstrafkammer sowie einer Kammer für Zivilsachen angehörte.

Anschließend bearbeitetet er als Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Würzburg überwiegend Verkehrsdelikte und allgemeine Strafsachen, bevor er von 2005 bis 2008 erstmals am Amtsgericht Bad Kissingen als Richter tätig und insbesondere mit Verfahren aus den Bereichen Ordnungswidrigkeitenrecht und Nachlasssachen betraut war.

Im Jahr 2008 wechselte Burkard Hitzler dann an das Landgericht Würzburg in eine Zivilkammer, die sich ins-besondere mit Versicherungssachen befasste, bevor er zum Staatsanwalt als Gruppenleiter bei der Staatsanwaltschaft Schweinfurt befördert wurde.

Auch für Ausbildung zuständig

Bei der Staatsanwaltschaft Schweinfurt war Burkard Hitzler zuletzt mit der Strafvollstreckung und dem Rechtshilfeverkehr mit dem Ausland sowie mit Delikten aus den Bereichen Umweltrecht, Waffenrecht, Lebensmittelrecht und Tierschutzrecht befasst. Außerdem übernahm Hitzler bei der Staatsanwaltschaft Schweinfurt auch Verantwortung für die Organisation der Ausbildung der Praktikanten und Referendare. Diese Tätigkeit übte er mit viel Elan und Engagement aus, wie es in der Pressemeldung weiter heißt.

Burkard Hitzler erklärte, dass er sich bei seinem Abschied aus Bad Kissingen im Jahr 2008 nicht habe vorstellen können, dass er einige Jahre nach seiner ersten Tätigkeit als stellvertretender Direktor nach Bad Kissingen zurückkehren würde und dass er sich daher umso mehr auf seine neuen Aufgaben freue, wie es in der Mitteilung heißt. red