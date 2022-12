Den Weihnachtsgottesdienst in der Stadtpfarrkirche Hammelburg am ersten Feiertag gestaltete der katholische Kirchenchor St. Johannes musikalisch mit. Es erklang die „Missa brevis“ in G-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart für Chor, Solisten, Streichensemble und Orgel. Bei dieser Gelegenheit dankten Kantor Dieter Blum und Pfarrer Thomas Eschenbacher etlichen Sängerinnen und Sängern für ihr langjähriges Mitwirken im katholischen Kirchenchor .

So erhielten eine Dankurkunde von der Pfarrei St. Johannes für zehn Jahre Singen im Kirchenchor : Wolf-Dieter Bogner, Tobias Danhauser, Ingrid Thoma, Bianca Volkert sowie Paula und Samuel Ziegler.

Auszeichnungen für 25 Jahre

Eine Dankurkunde von Bischof Franz Jung für 25 Jahre aktives Singen im Chor erhielten: Martina Bay, Ingrid Scherpf und Reinhold Knecht. Sie haben unter anderem bei großen Oratorien mitgesungen wie zum Beispiel bei der „Schöpfung“ von Joseph Haydn , beim „Requiem“ von Wolfgang Amadeus Mozart , beim „Messias“ von Georg Friedrich Händel oder bei der „Johannes-Passion“ von Johann Sebastian Bach .

Seit 30 Jahren leitet Kantor Dieter Blum den katholischen Kirchenchor (Probe ist montags um 19.30 Uhr) sowie einen Kinderchor für Kinder ab Grundschulalter (Probe ist montags um 16 Uhr).

Neu ist ein Singkreis für alle Generationen (Probe ist donnerstags um 16 Uhr). Treffpunkt ist jeweils im Johannes-Martin-Haus. Neue Sängerinnen und Sänger sind willkommen, Informationen und Kontakt bei Dieter Blum, Tel. 09732/78 61 98. hbo