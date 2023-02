Mit dem neuen Geh- und Radweg soll das bestehende Radwegenetz im Markt Oberthulba noch verbessert und ein Lückenschluss zwischen Oberthulba und Hassenbach hergestellt werden. Es sei eine wichtige Infrastrukturmaßnahme, da Radfahren immer beliebter werde und auch tägliche Besorgungen öfter mit dem Fahrrad erledigt würden, sagte Bürgermeister Mario Götz anlässlich des Spatenstichs.

Der neue Weg sei auch touristisch von Bedeutung, verbinde er doch Öhrbachtal und Thulbatal und damit auch die Rhön mit dem Saaletal. Sein Dank galt allen Beteiligten, insbesondere den anliegenden Grundstücksbesitzern für das wohlwollende Miteinander. Mit der gewählten straßenbegleitenden Variante sei auch das Sicherheitsmoment gewährleistet. Die förderfähigen Kosten belaufen sich auf rund 690.000 Euro, vom Sonderbaulastprogramm erwarte man sich eine Förderquote in Höhe von 73 Prozent.

Staatssekretär Sandro Kirchner sprach von gänzlich unterschiedlichen Voraussetzungen zwischen hier und den Ballungsgebieten. Aber auch auf dem Land würden Lückenschließungen nach und nach durchgeführt. „Wir stellen die Förderungen bereit, aber diese müssen auch abgerufen werden“, meinte Kirchner. Mit diesen Baumaßnahmen verbleibe das Geld vor Ort in der Wertschöpfungskette.

1865 Meter lang

Der neue Weg weist eine Länge von 1865 Metern und eine Breite von 2,50 Metern auf. Los gehe es mit dem Abfahren des Oberbodens, dann werde ein Damm angeschüttet, für den rund 4500 Kubikmeter an Material benötigt und angefahren werden. An der Straßenentwässerung werde gearbeitet und rund 800 Meter an Drainagerohren verlegt.

Architekt Andreas Fischer wünschte einen allzeit guten Bauverlauf, keine Lieferengpässe und keinen Fachkräftemangel. Bauausführende Firma ist die Firma Stolz. Sie rechnet damit, dass die Baumaßnahme bis Mitte Mai abgeschlossen sein wird.