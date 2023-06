Die Attraktivität der Golfanlage in Maria Bildhausen wurde mit der offiziellen Eröffnung des Neun-Loch-Platzes erheblich gesteigert. Der sogenannte „Public.Golf Maria Bildhausen “, der in 2022 von sechs auf neun Löcher erweitert wurde, bietet nun jedem und jeder die Möglichkeit, ohne Vereinsmitgliedschaft und ohne Vorkenntnisse neun Löcher Golf zu spielen. Ein im sehr weiten Umkreis einzigartiges Angebot, heißt es in einer Pressemitteilung von Anton Then (Presse GC Maria Bildhausen ).

Bei traumhaftem Wetter konnte Vizepräsident Karl Schätzle zahlreiche Gäste auf der Anlage im Rindhof begrüßen, ganz besonders Dieter Schelzel, Vizepräsident des Bayerischen Golfverbands, die Präsidenten der benachbarten Golfclubs aus Bad Kissingen und Schweinfurt, Andreas Trägner, stellvertretender Bürgermeister von Münnerstadt, die Eigentümerfamilie Claudia und Rudi Weigand und Pater Martin Linner.

„Hier in Maria Bildhausen habt ihr eine traumhaft schöne Golfanlage “, sagte Dieter Schelzel. „Und heute können sich alle Freunde des Golfsports und solche, die es werden wollen, auf den attraktivsten öffentlichen Neun-Loch-Platz weit und breit freuen.“ Man müsse schon bis in den Raum München fahren, um etwas Vergleichbares zu finden. Während andere Clubs das Platzangebot eher zurückbauten, gehe Maria Bildhausen erfreulicherweise in die Gegenrichtung und erweitere die Spielmöglichkeiten. Schelzel hob die Bedeutung von Golfplätzen als ökologisch intakte Refugien für viele Tierarten hervor.

„Unter dem Motto „Public Golf, Golf für alle“ bieten wir jetzt durch die Erweiterung des öffentlichen Platzes auf neun Loch einen besonderen Anreiz, um sich für den Golfsport zu begeistern“, führte Präsident Jochem Kehl aus. Hier könne jede und jeder, ob jung oder alt, ohne Mitgliedschaft und ohne Platzreife, gegen eine geringe Gebühr echtes Golf-Feeling erleben. Kehl dankte vor allem Rudi und Claudia Weigand für die erhebliche Investition in den weiteren Ausbau ihrer Anlage und lobte Anton Sauter, der die drei neuen, durchaus anspruchsvollen Bahnen hervorragend in die reizvolle Landschaft gebaut hat. Die neugestaltete Anlage ist nach einem Rating auch handicaprelevant und lässt sich in einer guten Stunde bewältigen.

Pater Martin Linner, SJM aus Münster, ein Freund der Familien Weigand, spendete dem Platz den kirchlichen Segen, bevor mit dem dreifachen Durchschneiden eines roten Bandes der öffentliche Neun-Loch-Golfplatz eröffnet war. Viel Beifall gab es für Rudi und Claudia Weigands Enkel Luca, der an Abschlag zwei den goldenen Ball mit einem gekonnten Schlag in Richtung Zielfahne schlug und damit den Spielbetrieb offiziell freigab. red