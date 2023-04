Seit Jahresbeginn gehört das Krankenhaus in Bad Brückenau zur Hescuro Gruppe. Das soll sich jetzt auch im Namen widerspiegeln, wie in einer Pressemitteilung der Gruppe mitgeteilt wird. Die Franz-von-Prümmer-Klinik wird ab 29. April Hescuro Klinik Bad Brückenau heißen.

„Dieses Datum haben wir ganz bewusst gewählt“, sagt Vorstand Alexander Zugsbradl. „Denn da findet in der ehemaligen Franz-von-Prümmer-Klinik der Tag der offenen Tür statt.“ Mit einem symbolischen Akt werde die Umbenennung erfolgen.

Der Tag der offenen Tür in der Hescuro Klinik Bad Brückenau startet um 11 Uhr. Bis 17 Uhr haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, das Krankenhaus und sein Leistungsspektrum kennenzulernen. So werden beispielsweise Führungen durch das Labor und durch den Röntgen-Bereich veranstaltet, das OP-Team erklärt seine Instrumente. Die Pflegefachkräfte bieten Blutzuckermessungen an, während in der Abteilung Ergo-/Physiotherapie der Alterssimulationsanzug vorgestellt wird.

Daneben halten Fach- und Chefärzte sowie die Küchenleiterin verschiedene Vorträge. Für Kinder gibt es ein Animationsprogramm. Für festliche Stimmung sorgt ab 13 Uhr an der Klinik das Jugendblasorchester Scholz aus Geroda. Und für Essen und Getränke ist gesorgt.

Mehr zum Programm und die Uhrzeiten der Vorträge und Führungen am Tag der offenen Tür in Bad Brückenau erfahren Interessierte auf der Homepage unter hescuro.de.