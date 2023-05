Zwischen der Rosenstraße und Friedrich-Rückert-Straße gibt es jetzt eine neue, sichere und moderne Treppenanlage. Im Zuge des Neubaus der Wohnanlage Rosenstraße 24 d, e, f wurde die vorhandene, nicht mehr zeitgemäße Treppenanlage zurückgebaut. In enger Zusammenarbeit zwischen der Stadt Bad Kissingen und dem Bauherrn wurde eine neue Treppenanlage errichtet, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Nun konnte auch die Angleichung des Fußweges an die Treppenanlage fertiggestellt werden, so dass diese ab Freitag, 5. Mai, wieder freigegeben werden kann. Damit ist wieder eine sichere, bequeme und dauerhafte Verbindung zwischen beiden Straßen für Fußgängerinnen und Fußgänger hergestellt, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Stadt bedankt sich darin bei den Anwohnern und Nutzern für die entgegengebrachte Geduld. red