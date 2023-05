Rund 56.000 Euro hat die Stadt Bad Kissingen in den Spielplatz Männerholz in Poppenroth investiert. Oberbürgermeister Dirk Vogel eröffnete den Spielplatz mit den Kindern der „Poppenröther Hazelich“. Die bestehende Rutsche hat die Stadt durch eine zwei Meter hohe Wellenrutsche aus Edelstahl mit Podest am Hang ersetzt. Außerdem ist diese so breit, dass mehrere Kinder gleichzeitig rutschen können. An einer Kletter-Balancier-Kombination können Kinder Motorik und Gleichgewicht trainieren. Der Abenteuer-Bereich ist mit Kies aufgefüllt und mit Sitz- und Klettersteinen ergänzt. An einem Kletterbrett können ältere Kinder hochklettern und sich an einem Seil hochziehen. Über den Abenteuerbereich ist auch die Rutsche erreichbar.

Ein Gurtsteg zum Balancieren, Klettern, Hüpfen, Sitzen greift das Thema Sport und Bewegung für alle Kinder ab drei Jahren auf. Hier trainieren Kinder ihr Gleichgewicht, der Gurt bewegt sich in alle Richtungen.

Die Sandspielfläche mit Spielhäuschen, der Basketballkorb und der Bereich mit der Tischtennisplatte sind erhalten geblieben. Der Kleinkindbereich wurde um eine Federwippe ergänzt. Für den Ballsportbereich werden zwei Vorschläge aus dem Workshop aufgegriffen. Es werden ein neues größeres Zielbrett an der Basketballanlage angebracht und eine Bank aufgestellt. red