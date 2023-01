Freien Platz in seiner Bücherecke braucht Bad Kissingens Buchkritiker Sigismund von Dobschütz für künftige Neuerscheinungen . Deshalb räumte er zum Jahreswechsel wieder seine Regale und spendete zum Jahresanfang wie schon im Vorjahr der Bad Kissinger Stadtbücherei 70 neuwertige Bücher des Jahres 2022 im Gesamtwert von etwa 1600 Euro. Alle Exemplare hatten ihm Verlage aus Deutschland, Österreich und der Schweiz druckfrisch zur Rezension überlassen.

„Es wäre schade, diese literarischen Werke bei mir nach der Rezension nur rumstehen zu lassen. Bücher sollen doch von möglichst vielen gelesen werden“, nannte der Bücherfreund als Grund für seine erneute Spende an die Stadtbücherei . In der Sammlung befinden sich Bestseller international erfolgreicher Schriftsteller ebenso wie lesenswerte Debütromane noch völlig unbekannter Autoren, Werke unterschiedlicher Genres - Romane und Erzählungen, Krimis und Science Fiction, Biografien und mehr. Als Beispiele unter den 70 Büchern nennt von Dobschütz Romane wie „Unser Teil der Nacht“ von Mariana Enriquez oder „Lincoln Highway“ von Amor Towles, „Die Nacht unterm Schnee“ von Ralph Rothmann oder „Die Bücher, der Junge und die Nacht“ von Kai Meyer. Aber auch die Romanbiografien „Falladas letzte Liebe“ von Michael Töteberg oder die Neuausgabe „Mary Shelley. Freiheit und Liebe“ von Barbara Sichtermann gehören dazu ebenso wie die Thriller „City on Fire“ von Don Winslow, „Die Tote im Eisblock“ von James Lee Burke oder der Bestseller „1795“, Abschlussband der Trilogie des Schweden Niklas Natt och Dag. Ebenfalls Teil der diesjährigen Bücherspende sind sämtliche Neuausgaben der Werke der Schriftstellerin Gabriele Tergit (1894-1982).

„Der Zuspruch unserer Leserinnen und Leser war im letzten Jahr wirklich groß“, erinnert sich Stefanie Mahlmeister, Leiterin der Bad Kissinger Stadtbücherei , an die vorjährige Bücherspende. Auch diesmal wird es noch etwas dauern, bis die Rezensionsexemplare öffentlich ausgeliehen werden können: „Wir müssen die Bücher ja erst noch katalogisieren, um sie offiziell in unseren Bestand aufzunehmen“, bittet Mahlmeister alle Interessenten um ein paar Tage Geduld.

Wissenswertes über neue und alte Bücher sowie Rezensionen zu Neuerscheinungen veröffentlicht Sigismund von Dobschütz regelmäßig in seiner seit 2013 bestehenden Facebook-Gruppe „Bücherkabinett“: www.facebook.com/groups/buecherkabinett. red