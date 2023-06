Alle Hände voll zu „schnippeln“ gab es bei der Einweihung des Baugebiets Brennofen und bei der Einweihung der Kanalerneuerung in den Straßen Brunnengasse und Bergstraße in Wollbach. Dekan Stephan Hartmann segnete das Baugebiet Brennofen. Hier können jetzt Menschen ein Zuhause finden, so der Dekan. Zuhause solle eine Atmosphäre des Für- und Miteinanders gepflegt werden, die dann auch nach außen strahle.

Wie Bürgermeister Daniel Wehner erklärte, sind im Brennofen 26 neue Bauplätze entstanden. Fünf davon seien bereits verkauft.

Bezahlen muss die Gemeinde Burkardroth dafür rund 1,85 Millionen Euro. Voraussetzung für die Erschließung des Baugebiets war der Bau eines Regenrückhaltebeckens zum Schutz der Anlieger unterhalb des Gebietes. Zu den hohen Kosten beigetragen hat ebenso das doppelte Kanal- und Trennsystem im Baugebiet, sagte Wehner.

Mit der Erschließung begonnen wurde im August 2020, fertiggestellt war sie im November 2021 – komplikationslos und ohne Nachtrag, wie Bürgermeister Daniel Wehner berichtete. „Top zufrieden“ sei die Gemeinde mit den beteiligten Firmen, Ingenieurbüro Stubenrauch GmbH aus Königsberg in Bayern (Klaus Maaßen) und Zehe Bau GmbH aus Premich (Manuel Höchemer, Thorsten Arnold) gewesen, sagte der Bürgermeister.

Dann wurden die Scheren eingepackt und weiter ging es zur nächsten Einweihung in der Bergstraße in Wollbach. In der Bergstraße und in der Brunnengasse waren in den vergangenen 18 Monaten laut Kostenschätzung rund 2,5 Millionen Euro „verbuddelt“ worden, wie man beim Kanalbau gerne sagt. Aufgrund der Abwasserproblematik war die Erneuerung des Kanalsystems erforderlich gewesen.

Wie Bürgermeister Daniel Wehner erklärte, wurden 120 Meter Rechteckkanalrohre, 660 Meter Kanal, ein Regenüberlaufbauwerk und 450 Meter Wasserleitung eingebaut. Im Zuge der Baumaßnahme verlegten die Stadtwerke Bad Kissingen auch Gasleitungen.

Außerdem wurden 14 neue Straßenlampen angebracht und die Ausleuchtung der Straßen optimiert. Weitere wesentliche Bauteile waren 2200 Quadratmeter Asphaltdeck- und Tragschichten für die Fahrbahn sowie 500 Kubikmeter Betonpflaster für Gehwege und Seitenstreifen. Zwar sollte alles bereits Ende des letzten Jahres fertig sein, aberwidrige Umstände verlangsamten das Projekt. Jedoch lobte der Bürgermeister auch hier die gute Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro Poch und Zänker GmbH aus Fulda (Lars Besdziek) und der Firma Zehe Bau GmbH aus Premich.

Stellvertretender Landrat Emil Müller betonte, wie dringend notwendig es war, die Abwasserprobleme in den Griff zu bekommen. Er sprach von einer stückweiten Weiterentwicklung des Marktes Burkardroth. Als Bürger der Gemeinde sei er froh, wieder „staubfrei“ passieren zu können.

Auch zweite Bürgermeisterin Silvia Metz, die stark in das Projekt involviert war, bedankte sich bei den Anwohnern für Ausdauer und Verständnis bei den „unterirdischen“ Maßnahmen. ksg