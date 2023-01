Gemeindereferentin Sylvia Amthor (56), Referentin in der Diözesanstelle „Berufung und Lebensorientierung“ (vormals „Berufe der Kirche“) und Beraterin in der Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL) Schweinfurt mit Außenstellen Bad Kissingen , Haßfurt und Bad Neustadt, verlässt zum 1. Februar 2023 die Diözesanstelle „Berufung und Lebensorientierung“. Ab diesem Zeitpunkt wird sie auch als Beraterin in der EFL Aschaffenburg tätig sein. 1991 trat Amthor in Würzburg-Sankt Burkard als Gemeindeassistentin in den Dienst des Bistums Würzburg.

Ab 2000 war sie Gemeindereferentin in Darstadt, Goßmannsdorf, Hohestadt und Hopferstadt, außerdem Dekanats-Jugendseelsorgerin. 2002 wurde Amthor Jugendseelsorgerin im Dekanat Würzburg-Stadt, als Jugendseelsorgerin im Dekanat Ochsenfurt blieb sie aktiv. 2013 wechselte Amthor als Referentin in die Diözesanstelle Berufe der Kirche sowie auf die Dekanats-Ehe- und Familienseelsorge in den Dekanaten Ochsenfurt und Würzburg-links des Mains.

Ab 2014 wirkte sie als Referentin in der Diözesanstelle Berufe der Kirche, der Dekanats-Ehe- und -Familienseelsorge in den Dekanaten Würzburg-links des Mains und Ochsenfurt sowie in der EFL Schweinfurt, Außenstelle Bad Kissingen . Ab 2017 war Amthor als Referentin in der Diözesanstelle Berufe der Kirche, der Ehe- und Familienseelsorge im Großraum Würzburg und der EFL Schweinfurt, Außenstelle Bad Kissingen , aktiv. Seit 2020 ist sie Referentin in der Diözesanstelle Berufe der Kirche und Beraterin in der Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL) Schweinfurt mit Außenstellen Bad Kissingen , Haßfurt und Bad Neustadt. pow