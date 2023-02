In der Bücherei Bad Bocklet können nun auch Hörbücher ausgeliehen werden. Als Anfang stehen Romane , Krimis und Thriller als Hörbücher für die Ausleihe zur Verfügung. Das häusliche CD-Laufwerk sollte auch mp3-Formate lesen können, was für die meisten Geräte kein Problem ist.

Unter anderem gibt es dort „Wer erbt, muss auch gießen“ in der Hörversion. Als Autorin ist Renate Bergmann genannt. Unter diesem Namen veröffentlichte der 1974 in Genthin geborene Autor Torsten Rhode viele seiner Werke sehr erfolgreich. Hier wurde die Geschichte einer liebenswerten Oma, die ihren Besitz ohne Streit an die Erben verteilen möchte, von Marie Gruber für den D-A-V-Verlag auf CD eingelesen. Die Schauspielerin ist unter anderen aus dem „Polizeiruf“ und dem Kinofilm „Das Leben der anderen“ bekannt. Die spannende Geschichte ist auf drei CDs gebrannt und bietet vier unterhaltsame Stunden.

Ein anderes Hörerlebnis ist der Alpenkrimi „Schwindelfrei ist nur der Tod“. Autor Jörg Maurer hat das Buch selbst im Argon-Hörbuchverlag eingelesen. Man kann Kriminalkommissar Hubertus Jennerwein begleiten, wie er quer durch die bayerischen Regierungsbezirke die Verbrechen aufklärt. In unterschiedlichen bayrischem Mundarten werden die unterschiedlichen Landschaften und die Charaktere der handelnden Personen beschrieben. Alle „Ermittlungen“ sind in acht spannenden Stunden zusammengefasst.

Auch die Bücherei muss sich laut Mitteilung an den höheren Betriebskosten beteiligen und stellt den Buchbestand, die Spiele für Kinder und die Hör-CDs für einen Jahresbetrag von jetzt sieben Euro pro Jahr bereit. Die Öffnungszeiten bleiben wie gewohnt jeden Dienstag von 15 bis 16.30 Uhr im Kurhaus in der Kurhausstraße Bad Bocklet . red