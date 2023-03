In diesem Jahr präsentiert die Theatergruppe „Kompassion“ „Die Nervensäge“ (Drama von Francis Veber). Die französische Komödie lebt vom schrägen Humor, bisweilen mit Tendenz zum Makabren, und zeigt die Entwicklung bzw. die Fallstricke einer skurrilen Männerfreundschaft auf, heißt es in einer Pressemitteilung des Franz-Miltenberger-Gymnasiums.

Die Aufführung auf der Studiobühne des Franz-Miltenberger-Gymnasiums findet am Samstag, 11. März, 19.30 Uhr (Saalöffnung 19 Uhr, freie Platzwahl, keine Reservierung), statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

Eigentlich ist es ein ganz normaler Arbeitstag für Berufskiller Ralph (Niels Hönerlage): Er soll einen Kronzeugen, sobald der das Gerichtsgebäude betritt, per Fernschuss liquidieren. Im Hotel gegenüber hat er sich ein Zimmer mit Blick auf den Tatort reservieren lassen. Alles ist präzise geplant. Was kann also noch schiefgehen? Alles.

Denn im Nachbarzimmer hat ein frisch verlassener und verzweifelter Ehemann (Jörg Hilsdorf) eingecheckt, der hier seinem tristen Dasein ein Ende setzen will und damit den beabsichtigten Anschlag gefährdet. Eine wahre „Nervensäge“.

Mit dem gleichnamigen Drama von Francis Veber möchte die Theatergruppe „Kompassion“ ihre Zuschauer kurzweilig unterhalten. Deren Gründungsmitglieder, die in ihrer Schulzeit alle aktiv in der Theatergruppe Kompass des Gymnasiums mitgespielt hatten, wollten nach dem Abitur Lust und Leidenschaft für das Theaterspielen nicht ablegen. So treffen sie sich seit nunmehr über 15 Jahren regelmäßig, um gesellige Probenwochenenden abzuhalten und im Anschluss möglichst ein Stück auf die Bühne zu bringen – mit dem Ziel, gemeinsam mit Freunden und Gästen einen abwechslungsreichen, heiteren Abend zu genießen. red