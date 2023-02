„Natürlich – schön“ nennen die Freunde der Kirchenburg e.V. ihre Osterausstellung des Jahres 2023 vom 11. März bis 16. April. Den Mittelpunkt bilden ausgewählte Exponate der hauseigenen Ostereiersammlung. Dazu konnten die Verantwortlichen des Vereins zwei Künstler der Region gewinnen, die dieses Thema „natürlich – schön“ in besonderer Weise umsetzen, heißt es in einer Pressemitteilung der Freunde der Kirchenburg .

Monika Petersen liebt die Natur und das Natürliche. Künstlerisch ist sie vielseitig begabt. Nun hat sie eine neue Leidenschaft entdeckt. Sie nennt es „Wollfieber“. Die Rohwolle bekommt sie von einem Rhönschäfer. Sie lernt, wie man sie bearbeitet und verarbeitet. Sie versuchte sich an Gebrauchsgegenständen, und seit das gelungen ist, an komplizierteren Dingen. In der Ausstellung zeigt sie in beeindruckenden Wandbildern, dass aus Schafwolle Kunst werden kann.

Momentaufnahmen

Jürgen Holzhausen ist leidenschaftlicher Naturfotograf , mit dem geschulten Blick für Schönheiten, die es wert sind mit der Kamera für immer festgehalten zu werden.

Sein Berufsleben war durch die Naturschönheit der Rhön geprägt. Jahrzehntelang setzte er sich für den Naturpark Rhön ein. Sicher ist er auch genauso lange Naturfotograf . Es ist ein zeitaufwendiges Hobby. Mehr Zeit dafür findet Jürgen Holzhausen jetzt sicher im Ruhestand. Zu seinen vielen tausend Bildern, die er schon gemacht hat, kommen immer noch neue dazu. Die Auswahl ist groß. Einige dieser „Momentaufnahmen“ präsentiert die Ausstellung „natürlich - schön“ in der ehemaligen Kirchhofschule der Kirchenburg in Ostheim/ Rhön.

Für Erhalt der Kirchenburg

Das Eintrittsgeld wird wie immer zur Erhaltung der Kirchenburg verwendet.

Öffnungszeiten sind von Samstag, 11. März, bis Sonntag, 2. April, von 14 bis 17 Uhr, und von Freitag, 7. April, bis Sonntag, 16. April, täglich von 14 bis 17 Uhr. Gruppenführungen sind auch außerhalb der Öffnungszeiten für die Ausstellung möglich mit Voranmeldung unter Tel. Nr. 09777/471.

Weitere Informationen unter lebendige-kirchenburg.de. red