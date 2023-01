Großes Helau beim Ordensfest der 1. Großen Bad Brückenauer Karnevalsgesellschaft . Mit ein wenig Verspätung konnte im Januar endlich der neue Orden für die Kampagne 2022/2023 an die Mitglieder ausgegeben werden. In diesem Jahr ziert ihn das Wasserkraftwerk am Washington-Platz, das vor 100 Jahren in Betrieb ging.

Den wahren Höhepunkt des Abends bildete jedoch die Inthronisation des neuen Prinzenpaares, das den Verein durch die restliche Kampagne führen wird. Prinzessin „Kathrin I., kreative Dekofee von der Rhöner Luft“ und ihr Prinz „Uwe I., Herr über Strom und Licht vom hanseatischen Haus“ werden dabei von Gaby, Leonie und Willi unterstützt, die ihnen als ihre Adjutanten bei allen Veranstaltungen zur Seite stehen werden.

Für ihr langjähriges Engagement in den Tanzgruppen wurden im Rahmen der Veranstaltung außerdem Lisa-Marie Herbig, Lilly Klitsch, Isabell Knüttel, Jannis Martin und Lisa Pankerl vom Fastnacht-Verband Franken mit dem Tanzmariechen ausgezeichnet.